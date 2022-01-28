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Экс-глава КНБ РК Масимов и его заместитель арестованы

27.01.2022, 11:25 53741
Экс-глава КНБ РК Масимов и его заместитель арестованы
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В отношении Масимова К. К. и Садыкулова А. Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д. Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили РИА "Новости" в КНБ РК.

 
Также сообщается, что материалам уголовного дела присвоен гриф "совершенно секретно". В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
 
Кроме того, в КНБ проинформировали, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. 
 

Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют "превышение власти или должностных полномочий "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям", - пишет издание.


8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
 

новости по теме

Вице-министр экологии и глава "Опретор РОП" арестованы на два месяца

28.01.2022, 10:02 3471
Вице-министр экологии и глава "Опретор РОП" арестованы на два месяца
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Суд санкционировал арест вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе городского столичного суда, 27 января 2022 года специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемых Примкулова и Кумаргалиева.
 
Напомним, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" подозреваются в совершении коррупционных преступлений. 26 января стало известно об их задержании.
 

 

Премьер провел совещания по вопросам разработки программы действий правительства на 2022 год

28.01.2022, 09:17 4141
Премьер провел совещания по вопросам разработки программы действий правительства на 2022 год
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещания с руководством министерств иностранных дел, внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития по вопросам разработки программы действий правительства на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Предлагаемые Министерством иностранных дел меры направлены на стимулирование притока инвестиций и улучшение инвестиционного климата, заключение с зарубежными странами соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций, устранение административно-правовых барьеров в процессе привлечения иностранных инвестиций. Внешнеполитическое ведомство обеспечит информационное сопровождение за рубежом новых реформ президента РК. 
 
Представленные Министерством внутренних дел меры предусматривают повышение правовой защищенности сотрудников правоохранительных органов, восстановление инфраструктуры и материально-технической базы органов внутренних дел, оснащение местной полицейской службы, строительство модульных стационарных постов и участковых пунктов полиции для эффективного выполнения задач по обеспечению общественной безопасности в стране. 
 
Министерством индустрии и инфраструктурного развития предложены меры по индустриализации, в том числе по импортозамещению, цифровизации системы ЖКХ, обеспечению прозрачности механизмов долевого участия в жилищном строительстве, реформированию дорожной отрасли с переориентацией от количества к качеству, развитию МСБ в обрабатывающей промышленности вокруг крупных предприятий и др.

 

Ляззат Калтаева назначена депутатом сената парламента РК

28.01.2022, 09:12 3801
Ляззат Калтаева назначена депутатом сената парламента РК
Фото: express-k.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева депутатом сената парламента Республики Казахстан назначена Ляззат Калтаева, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Калтаева Ляззат Молдабековна родилась 4 февраля 1965 года.
 
Окончила Всесоюзный заочный институт искусств, Казахский педагогический институт имени Абая, Учебный центр "Арман" при КИМЭП, Каспийский общественный университет.
 
Трудовой стаж:
 
  • секретарь Фрунзенского районного общества инвалидов города Алматы (1987-1991);
  • специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО "ДАЭКО" города Алматы (1997-2000);
  • специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО "Данекер" города Алматы (1998-2001);
  • специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО "Казахстан-Аудит" города Алматы (1998-2001);
  • председатель ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак" (с 2001);
  • председатель объединения юридических лиц "Ассоциация организаций инвалидов города Алматы" (с 2006).
 
Выборные должности, депутатство:
 
  • депутат маслихата Алматы (с 03.2016)
 
Прочие должности:
 
Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан (с 01.02.2006).
 

В ЗКО отменили "желтый" уровень террористической опасности

27.01.2022, 21:27 27041
УРАЛЬСК. 27 ЯНВАРЯ - Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о стабилизации обстановки в Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно принятому руководителем Западно-Казахстанского областного оперативного штаба решению с 00.00 28 января в регионе отменяется действие умеренного "желтого" уровня террористической опасности.
 
Подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы. Благодарим жителей региона за понимание и проявленную гражданскую ответственность.
 

Государство продолжит поддерживать животноводов Мангистауской области

27.01.2022, 20:53 29516
Государство продолжит поддерживать животноводов Мангистауской области
Фото: МСХ РК
АКТАУ. 27 ЯНВАРЯ - С 26 по 27 января по поручению министра сельского хозяйства, Мангистаускую область посетила рабочая группа во главе с первым вице-министром Айдарбеком Сапаровым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе двухдневного визита рабочая группа побывала в Мангистауском, Каракиянском и Тупкараганском районах Мангистауской области, где она провела ряд мероприятий, встретилась с руководством области, фермерами районов, сообщает пресс-служба МСХ РК.
 
Рабочая группа проинформировала сельхозтоваропроизводителей и аграриев области о проводимой работе ведомства в части выделения средств из резерва правительства на возмещение затрат на корма, а также о реформировании системы субсидирования.
 
Также члены рабочей группы приняли участие во встрече акима области Нурлан Ногаева с фермерами и жителями региона, пострадавшими от засухи. Участники встречи обсудили насущные вопросы кормообеспечения, развития сельскохозяйственной отрасли и водообеспечения области.
 
Центральной темой беседы был вопрос кормообеспечения, фермеры высказали свои предложения и замечания, а также обозначили насущные проблемы, с которыми столкнулись. 
 
Как сообщил вице-министр в 2021 года на частичное возмещение стоимости кормов для содержания сельскохозяйственных животных были выделены средства из резерва правительства в сумме 1,9 миллиарда тенге. Акиматом Мангистауской области фактически освоено 1,2 миллиарда тенге. 
 
Субсидии получили 733 крестьянских хозяйств и 6776 личных подсобных хозяйств на 281 089 голов скота.
 
В целях регистрации не учтенных сельскохозяйственных животных в Мангистауской области, в период с 10 августа по 10 октября 2021 года, в базе данных "Идентификация сельскохозяйственных животных" был запущен функционал "Зеленый коридор - 2". По результатам проведённой работы было зарегистрировано дополнительно 71 343 голов сельхозживотных. Ведомством было направлено ходатайство в Министерство финансов о выделении средств из резерва правительства РК на сумму 664,2 миллиона тенге для этого поголовья.
 
Вместе с этим, 27 января министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев поручил запустить функционал "Зеленый коридор - 3" с 1 февраля по 31 мая, это позволит осуществить идентификацию и регистрацию сельскохозяйственных животных, не зарегистрированных в базе данных ИСЖ.
 
Также ведомство получило предварительное согласие АО "КТЖ" о предоставлении льготных тарифов на перевозку кормов для Мангистауской области до 1 апреля 2022 года.
 
Министр сельского хозяйства был ознакомлен с итогами визита, предложениями, замечаниями и проблемными вопросами жителей Мангистауской области. Все они взяты под его личный контроль.
 
В 2021 году выдался экстремально засушливый летний период, в результате пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Из-за засухи и недостатка кормов массово погибал скот. В Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема. 
 

Токаев заявил о готовности экспортировать в Индию 80 видов товаров

27.01.2022, 18:48 38301
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первого онлайн-саммита "Центральная Азия - Индия" заявил о готовности республики экспортировать в Индию 80 наименований различных товаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства отметил, что совместные усилия Центральноазиатских стран должны быть нацелены на реализацию возможностей по увеличению взаимной торговли. Сейчас доля стран Центральной Азии во внешнеторговом обороте Индии не составляет и 1%.
 

Весьма актуальными являются инициативы индийской стороны по созданию торгово-экономической платформы на уровне министров торговли и индустрии. Мы эту инициативу поддерживаем. Рекомендации, которые будут выработаны на этой площадке, можно было бы трансформировать в конкретные программы и проекты. Мы сформировали перечень из 80 наименований товаров на сумму 610 миллионов долларов, которые можем направить индийской стороне в самое ближайшее время", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент Казахстана также заявил о готовности республики рассмотреть возможность расширения экспорта Индии в РК. В этой связи он предложил разработать план по увеличению торговых потоков с учетом конкурентных преимуществ каждой страны.
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности дал поручение модернизировать всю систему национальной безопасности.
 

Минобороны определило состав нового командования сил спецопераций

27.01.2022, 16:49 46416
Минобороны определило состав нового командования сил спецопераций
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане указом главы государства создано командование Сил специальных операций, которое вошло в структуру Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
 

Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования. Необходимый потенциал для его создания имеется", - проинформировали в ведомстве. 

 
В пресс-службе пояснили, что Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях, и противодействию незаконным вооруженным формированиям.
 
По поручению главы государства продолжается перестроение работы Вооруженных сил в целях кардинального повышения боеспособности армии, отметили также в Минобороны.
 
Напомним: президент РК утвердил новую должность - главнокомандующего силами специальных операций, родами войск видов Вооруженных сил РК. 
 
После беспорядков в Казахстане президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил Казахстана. В частности, Токаев поручил усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах. 
 

Токаев дал поручения по перенастройке системы нацбезопасности

27.01.2022, 16:13 50456
Токаев дал поручения по перенастройке системы нацбезопасности
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - После трагических событий начала января этого года в Казахстане будет модернизирована вся система национальной безопасности. Соответствующие поручения сегодня дал президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам президента, всем госорганам необходимо извлечь уроки из произошедших событий. Модернизированная система национальной безопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой сложности.
 

Мы обязаны принять меры, чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности. Именно на это нацелена перенастройка системы нацбезопасности", - акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев.

 
Он подчеркнул, что изменить свою работу следует всем структурам, отвечающим за безопасность, при этом их взаимодействие должно являться максимально сбалансированным.
 
По словам председателя Совбеза, в настоящее время ситуация в стране полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. 
 
Глава государства поручил приступить к незамедлительной реализации конкретных мер по укреплению всех аспектов национальной безопасности. 
 
Как отметили в пресс-службе, в ходе заседания Совета безопасности приняты конкретные решения, направленные на реформирование системы национальной безопасности. 
 
Напомним: в начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Вскоре мирные протесты переросли в массовые беспорядки, а затем в организованную террористическую атаку. 
 
 

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