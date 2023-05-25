Ремонт Риддерской ТЭЦ начнется в ближайшее время - Ахметов

С начала года в информационную систему "Кибернадзор" попали более 1700 интернет-ресурсов, содержащих признаки интернет-казино

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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по борьбе с зависимостью от азартных игр и наркомании обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова, сообщает пресс-служба главы кабмина.





Проблема игровой зависимости в казахстанском обществе стоит очень остро, так как порождает целый комплекс социальных последствий: долги, семейные конфликты, рост преступности, суицидов и других. В Министерстве здравоохранения РК отмечают, что лудомания (игромания) признана расстройством привычек и влечений, однако установление диагноза осуществляется только при обращении граждан в медицинские организации. В числе основных мер, которые реализуют заинтересованные государственные органы по противодействию игровой зависимости, - мониторинг интернет-ресурсов и социальных сетей с вовлечением в эту работу общественности с активной гражданской позицией", - говорится в информации.





По данным Министерства информации и общественного развития РК, с начала года в информационную систему "Кибернадзор" внесена информация по более чем 1780 интернет-ресурсам, содержащим признаки интернет-казино.





На совещании также был обсужден вопрос борьбы с наркоманией и наркобизнесом.





Вопрос игровой зависимости, с которой сталкиваются все больше казахстанских семей, волнует общество и требует принятия серьезных решений. Незаконный оборот наркотиков, особенно синтетических видов, которые, к сожалению, распространяются среди молодежи, представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Для противостояния этим вызовам в рамках Комплексного плана будут приобретены современные лаборатории, которые сократят сроки судебной экспертизы "синтетики", проведено дополнительное материально-техническое оснащение уполномоченных органов досмотровым и судебно-экспертным оборудованием. Наряду с этим необходимо проводить профилактическую работу, разъясняя вред, наносимый наркотиками, а также популяризировать здоровый образ жизни", - подчеркнул Алтай Кульгинов.





Вице-премьер также отметил, что лудомания, как и наркомания, - это социальное явление, поэтому эффективной мерой должна стать выработка в обществе нулевой терпимости и общественного порицания. Этому способствует информационная работа с молодежью, особенно с помощью социальных сетей, вовлечения общественности, в том числе Национальной волонтерской сети.





Ранее об острой проблеме лудомании среди молодежи рассказала заместитель руководителя администрации президента, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева.

По состоянию на 2022 год количество казахстанцев, страдающих от игровой зависимости, достигло 350 тысяч. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению количества молодых людей, страдающих от лудомании в возрасте от 15 до 18 лет", - сказала председатель нацкомиссии.





Проблему игромании также поднимали казахстанские депутаты. По их словам, средний размер долга казахстанского игромана составляет 10 млн тенге. Депутаты просят запретить рекламу онлайн-казино и букмекерских контор.



