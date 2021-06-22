113 насильников детей отправлены в исправительные учреждения

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НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - 113 преступников отправлены в исправительные учреждения по делам о насилии над несовершеннолетними. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры под председательством генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, где были подведены итоги работы органов прокуратуры за первое полугодие 2021 года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В результате ужесточения уголовного законодательства число лишенных свободы за управление транспортом в нетрезвом виде увеличилось в 4,5 раза со 106 до 473, по делам о сексуальном насилии детей в исправительные учреждения направлены все 113 педофилов", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ходе мероприятия также сообщили, что в сфере защиты общественных интересов в госбюджет возмещено более 11 млрд тенге.

Взыскано 3,4 млрд тенге задолженности по заработной плате в пользу 405 тыс. работников. Мобильными группами пресечены более 70 тыс. нарушений прав предпринимателей, отменено 29 тыс. административных производств на сумму свыше 26 млн тенге", - проинфрмировали в ведомстве.

За последние пять лет в нашей стране зарегистрировали 3893 факта насильственных действий сексуального характера в отношении детей. По сравнению с 2016 годом в 2020 году количество изнасилований несовершеннолетних выросло на 45,8%. Вместо уголовно-исполнительных были созданы службы пробации, основная задача которых - исправить и перевоспитать осужденного. Но, к сожалению, они до сих пор работают по старинке. В этом деле много формализма", - сказал депутат мажилиса Бакытбек Смагул.

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