133 тысячи нелегалов покинули Казахстан

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - 133 тысячи незаконных мигрантов добровольно выехали из Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Министерство внутренних дел в феврале этого года провело два этапа оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант", сообщает Polisia.kz

Из-за пандемии тысячи иностранцев находились на территории Казахстана, они не могли выехать. При содействии миграционной службы МВД, представительств зарубежных государств и Международной организации по миграции этим людям была оказана помощь в оформлении документов. С начала года за пределы республики полицейские помогли добровольно выехать 133 тысячам нелегальных мигрантов. 675 иностранцев, у которых истекли сроки действия паспортов, получили свидетельства на возвращение", - сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

В то же время были выявлены факты злостного нарушения миграционного законодательства. В ходе оперативно-профилактических мероприятий 582 работодателя привлечено к ответственности за использование иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений. Зарегистрировано 28 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции.

По данным полиции, в Шымкенте выявлен ряд юридических лиц, которые незаконно приняли на работу 70 граждан Узбекистана и 62 гражданина Китая. В настоящее время по факту организации незаконной миграции начато досудебное расследование.

Кроме того, в ходе оперативно-профилактического мероприятия были задержаны 140 уголовных преступников, находящихся в розыске. В их числе 129 казахстанцев, 10 граждан стран СНГ, а также гражданин Турции, находившиеся в международном розыске за насильственные действия сексуального характера и шантаж.

Не только казахстанцы, но и иностранцы должны чувствовать себя в безопасности. Это ключевая задача полиции. В то же время гости, временно находящиеся в нашей стране, обязаны уважать законы и не нарушать правила пребывания. Поэтому работа миграционной службы в этом направлении должна проводиться постоянно", - подчеркнул министр Ерлан Тургумбаев.

По данным Комитета миграционной службы, в отношении злостных нарушителей миграционного законодательства вынесено 969 решений судов на выдворение нелегалов.

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