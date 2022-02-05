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Массовые беспорядки: в Генпрокуратуру поступило 148 жалоб о применении недозволенных методов следствия

04.02.2022, 20:29 12176
Массовые беспорядки: в Генпрокуратуру поступило 148 жалоб о применении недозволенных методов следствия
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В ходе брифинга в СЦК представителей Генпрокуратуры и МВД РК стало известно, что Генпрокуратура расследует более сотни уголовных дел о превышении полномочий правоохранителей в отношении задержанных после массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По 105 жалобам начаты уголовные дела, в том числе 91 дело о недозволенных методах следствия, и 14 - о превышении власти и полномочий.
 

Особое внимание уделяется проверке заявлений на незаконные действия правоохранительных органов. На сегодня в прокуратуру поступило 148 жалоб о применении недозволенных методов следствия, превышения власти и должностных полномочий. В их числе освещенные в социальных сетях инциденты на стадионе "Динамо" в Атырауской области, в отношении гражданина Батырбаева в Алматинской области и другие", - сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

 
Для открытости и прозрачности данной работы налажено взаимодействие с правозащитными организациями. Для объективности расследование таких дел поручено антикоррупционной службе (104) и специальным прокурорам (1).
 
Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что все жалобы и заявления граждан, в том числе размещенные на интернет ресурсах, проверяются прокурорами.

По состоянию на 4 февраля текущего года в производстве следственно-оперативных групп находится 2 750 уголовных дел. По этим делам 802 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей. Среди них 113 имеют судимость (за убийство, кражи, грабежи и разбои), есть и приверженцы радикальных религиозных течений", - рассказал Елдос Килымжанов.


Он подчеркнул, что в каждом случае избрания меры пресечения учитываются общественная опасность деяния, степень участия, личность подозреваемого, его раскаяние и содействие следствию.

К примеру, в отношении 11 подозреваемых прокурорами отказано в поддержании ходатайств о санкционировании меры пресечения. В порядке надзора из изоляторов временного содержания освобождено 103 граждан. К 91 лицу применены меры пресечения, не связанные со строгой изоляцией от общества", - рассказал Елдос Килымжанов.


Судом, при изучении материалов, в отношении 80 подозреваемых отказано в санкционировании меры пресечения.

Хроника развязанной против Казахстана террористической войны.
 

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Количество пострадавших объектов во время массовых беспорядков достигло 1573

04.02.2022, 20:56 11146
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В ходе брифинга в СЦК представителей Генпрокуратуры и МВД РК начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, что на сегодня количество пострадавших объектов во время массовых беспорядков достигло 1573, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Увеличение произошло за счет продолжающихся обращений потерпевших граждан, это также подтверждается осмотрами следователей и фиксациями поврежденных объектов. Больше всего пострадали объекты бизнеса, их 1502, основная масса которых магазины, ломбарды, автозаправочные станции и объекты общественного питания, а также охотничьи магазины, подвергнутые почти полному разграблению", - сообщил Санжар Адилов.

 
Он также добавил, что количество поврежденного либо уничтоженного автотранспорта также увеличилось и достигло 765 единиц, в их числе 551 служебного транспорта полиции и 124 принадлежащие гражданским лицам.
 
Общий заявленный ущерб превысил 88 миллиардов тенге. 
 

Органами внутренних дел продолжается расследование по другим преступлениям, совершенным на фоне массовых беспорядков. На сегодня, из общего числа, озвученных представителем Генеральной прокуратуры, в производстве органов внутренних дел находится 2 285 уголовных дел, основную часть которых составляют кражи и грабежи. Это 1 674 дела или 73% от всего числа зарегистрированных", - сообщил начальник следственного департамента МВД РК. 

 
За три недели сотрудниками полиции изъято большое количество похищенного оружия, особенно в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. Общее количество изъятого оружия на данный момент 747 единиц и свыше 18 тысяч боеприпасов.
 

В настоящее время продолжаются целенаправленные оперативные мероприятия по обнаружению схронов оружия. Одновременно с этим, проводится работа и по установлению лиц, участвовавших в других ограблениях", - добавил представитель МВД.

 
Санжар Адилов подчеркнул, что основной упор в ходе расследования делается на тщательную проверку обстоятельств дела и доводов подозреваемых, а также сбор доказательственной базы.
 

Все процессуальные решения следователей принимаются в рамках трехзвенной модели уголовного процесса, и соответственно, все ключевые процессуальные решения, такие как, задержание подозреваемого, квалификация его деяний, а также избрание меры пресечения, согласовываются прокурором. При этом, все подозреваемые лица водворяются в ИВС только после медицинского освидетельствования на наличие телесных повреждений, с одновременным установлением обстоятельств их получения", - сообщил начальник следственного департамента МВД.

 
Министерством внутренних дел с учетом личности задержанных лиц также проводится работа по освобождению из-под стражи подозреваемых по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом. 
 
За прошедшую неделю по согласованию с надзирающим прокурором изменена мера пресечения на домашний арест в отношении 9 лиц, на подписку о невыезде в отношении 6 лиц. 
 

При этом, жалоб со стороны освобожденных лиц не поступало. Вместе с тем, к ряду подозреваемых, с учетом их личности и степени тяжести совершенного преступления, в основном при небольшом ущербе, без заключения под стражу применены меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Количество таких подозреваемых, без учета взятых под стражу на данный момент более 200", - сообщил начальник следственного департамента МВД. 

 
Представитель министерства внутренних дел также напомнил, что в течение двух суток беспорядков, во многих крупных городах страны, особенно в Алматы были нападения на здания государственных учреждении и полиции.
 

В ходе отражения этих нападений и в столкновениях телесные повреждения получали как сотрудники полиции и военнослужащие, так и нападавшие. Во время беспорядков погибли 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также военнослужащих, получили увечья и телесные повреждения более 3 тысяч из них. При этом, 40 из них получили огнестрельные ранения, 13 - ножевые и более 170 - другие тяжкие ранения. Есть погибшие и среди гражданских лиц, но это является результатом массовых беспорядков и по каждому погибшему сейчас проводится объективное расследование", - рассказал Санжар Адилов.

 
Генпрокуратура расследует более сотни уголовных дел о превышении полномочий правоохранителей в отношении задержанных после массовых беспорядков.
 
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны.
 

В Минфине рассказали о налогах для майнеров

04.02.2022, 18:54 16011
В Минфине рассказали о налогах для майнеров
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В Нур-Султане на межведомственной комиссии прошло обсуждение законопроекта "О цифровых активах в Республике Казахстан", затрагивающего моменты майнинговой деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев отметил, что майнинговая деятельность на сегодняшний день ничем не ограничена и носит уведомительный характер. 
 

То есть, какой уполномоченный орган заявил о том, что управляет майнингом, тот и занимается этим. А фактически выявить его сложно - только за счет затрат электроэнергии, путем последующего анализа. Сейчас же вся остальная деятельность будет незаконна, кроме этих дата-центров. В части налогов будет комбинированная ставка, комбинированный налог. Это увеличение самой ставки - сейчас 1 тенге на киловатт, а мы предлагаем увеличить до 5 тенге на киловатт", - сказал Марат Султангазиев. 

 
Что касается предлагаемого механизма налогообложения, по словам вице-министра финансов, предполагается следующее. 
 

Ввести на цифровой майнинг отдельный вид налогообложения - это оборудование для цифрового майнинга (10 МРП), видеокарта - 1 МРП, другое оборудование по списку - 10 МРП. В месяц. Отчет будет ежеквартальным, уплата тоже ежеквартальной. Даже если у него затрат электроэнергии нет, но при этом установлено майнинговое оборудование у него - будет идти налог так же, как и по казино, есть такая форма, когда за каждый карточный стол казино платит независимо от осуществления деятельности", - сказал представитель Минфина. 

 
Министерство финансов также направило предложение в Минэкономики: само по себе оборудование сейчас использует метод зачета и при ввозе не уплачивается НДС.
 

Мы предлагаем именно майнинговое оборудование исключить из данного списка", - заключил Султангазиев.

 
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей странице в Facebook попросил казахстанцев сообщать о "серых" майнерах.
 
25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. В АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии. 
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании. 
 
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По словам депутата, в стране "налицо явный пробел в законодательстве" по части деятельности майнинговых компаний на территории РК. 
 

Назначен начальник ДП Туркестанской области

04.02.2022, 17:05 20516
Назначен начальник ДП Туркестанской области
Фото: Комитет миграционной службы МВД РК
ТУРКЕСТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев назначил Мурата Кабденова начальником департамента полиции Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее генерал-майор полиции Мурат Кабденов был председателем Комитета миграционной службы МВД РК, сообщает Otyrar.kz.
 
Кабденов Мурат Талапович родился в Шымкенте в 1969 году. Получил образование в Шымкентском педагогическом институте и Карагандинской Высшей школе МВД РК. В разное время работал в управлении внутренних дел. С 2014 по 2017 годы был советником министра внутренних дел. С 2017 года возглавлял Комитет миграционной службы.
 
 

Информагентство "Казинформ" передадут в состав ТРК президента

04.02.2022, 16:17 22461
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Министерство информации и общественного развития РК подготовило проект постановления правительства "О переименовании акционерного общества "Международное информационное агентство "Казинформ". Проект постановления опубликован для публичного обсуждения на сайте Открытые НПА до 18 февраля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Переименовать акционерное общество "Международное информационное агентство "Казинформ" в акционерное общество Qazcontent", - говорится в документе.

 
Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект постановления разработан в целях исполнения поручения руководителя администрации президента Республики Казахстан Ерлана Кошанова от 12 ноября 2021 года № 21-4921 по модернизации некоммерческого акционерного общества "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан, в части передачи сетевого издания "Международное информационное агентство "Казинформ" в некоммерческое акционерное общество "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан". 
 
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 

Назначен новый начальник департамента полиции Шымкента

04.02.2022, 16:08 23311
Назначен новый начальник департамента полиции Шымкента
Фото: ДП Туркестанской области
ШЫМКЕНТ. 4 ФЕВАЛЯ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев назначил нового начальника департамента полиции Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Им стал Кайрат Дальбеков, который ранее возглавлял ДП Туркестанской области, сообщает Otyrar.kz
 
На посту главы ДП Шымкента он сменил генерала-майора Ералы Жумаханбетова. 
 
Генерал-майор полиции Дальбеков Кайрат Султанбаевич родился 1 сентября 1962 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Карагандинскую школу Министерства внутренних дел (1989).
 
Трудовую деятельность в органах внутренних дел начал в 1989 года в должности сотрудника оперативного отдела предприятия ИЧ-167/1 исполнительного комитета Южно-Казахстанской области.
 
С 1991 по 2009 годы работал на различных должностях.
 
В 2009-2013 годы начальник управления внутренних дел Мактааральского района Южно-Казахстанской области, заместитель начальника управления внутренних дел Южно-Казахстанской области, первый заместитель начальника управления внутренних дел Южно-Казахстанской области.
 
В 2013-2017 годы работал начальником департамента внутренних дел Мангистауской области.
 
В 2017-2018 года работал начальником департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.
 
С 2018 года занимал пост начальник ДП Туркестанской области.
 

Руководителем аппарата мажилиса назначен Ренат Айтаев

04.02.2022, 14:28 24701
Руководителем аппарата мажилиса назначен Ренат Айтаев
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов на сегодняшнем заседании нижней палаты парламента представил нового руководителя аппарата палаты Рената Айтаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее Айтаев занимал должность заведующего секретариатом административного управления, сообщает пресс-служба мажилиса. 
 
Ренат Айтаев родился 10 сентября 1976 года, в Усть-Каменогорске.
 
Закончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности "инженер-экономист". Также закончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист". 
 
Трудовой стаж:

  • 1998-1999 - директор по экономике и финансов ТОО "Демал-Шыгыс";
  • 1999-2000 - главный специалист отдела автоматизированной обработки управления статистики, группы мониторинга промышленных предприятий и обследования информационно-статистического центра Восточно-Казахстанской области;
  • 2000-2002 - ведущий специалист департамента анализа и прогнозирования Министерства государственных доходов;
  • 2002-2003 - начальник отдела таможенных доходов департамента доходов и контрактов;
  • 2003-2008 - начальник управления комитета таможенного контроля Министерства финансов;
  • 2008-2009 - исполняющий обязанности директора, директор департамента информационного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения;
  • 2009-2010 - директор департамента межотраслевой координации индустриально-инновационного развития Министерства индустрии и торговли;
  • с апреля по июнь 2010 года - директор департамента индустриальной политики Министерства индустрии и торговли;
  • с июня по октябрь 2010 года - заместитель заведующего отделом индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра; заведующий отделом индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра
  • 2017-2019 - заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК, уполномоченный по этике по канцелярии премьер-министра;
  • с 2019 года - заведующий секретариатом руководителя администрации президента РК. 
 

Назначен начальник департамента полиции Атырауской области

04.02.2022, 12:47 27301
Назначен начальник департамента полиции Атырауской области
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 4 ФЕВРАЛЯ - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции Атырауской области назначен Нурхат Оразбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
Нурхат Оразбаев родился в 1968 году в Атырауской области. 
 
В органах внутренних дел работает с 1991 года. Выпускник Гурьевского педагогического института, Алматинской высшей следственной школы, Академии МВД РФ. 
 
До нового назначения занимал должность заместителя начальника департамента полиции Атырауской области, пишет Polisia.kz.
 
 

Нарушения на 10,4 миллиарда тенге выявил госаудит за 2021 год в ЗКО

04.02.2022, 12:05 21536
Нарушения на 10,4 миллиарда тенге выявил госаудит за 2021 год в ЗКО
УРАЛЬСК. 4 ФЕВРАЛЯ - За 2021 год департаментом по Западно-Казахстанской области проведено 161 аудиторское мероприятие, в итоге установлены нарушения на сумму 10 421,8 млн тенге, или 97,9% от суммы, охваченной аудитом - 10 646,5 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из общего числа выявленных нарушений более 5,6 млрд тенге (54,7%) - финансовые, и 4,7 млрд - нарушения процедурного характера, рассказали в пресс-службе Комитета внутреннего госаудита МФ РК.
 
При этом, уточнили в ведомстве, выявленные нарушения за отчетный период устранены объектами следующим образом: отражено по учету - 2 603,4 млн тенге (100%) из 2 603,4 млн; возмещено в бюджет - 2 376,4 млн тенге (96,5%) из 2 461,8 млн; восстановлено - 622,9 млн тенге (98,2%) из 634,4 млн; приведено в соответствие - 625,6 млн тенге (79,8%) из 784,1 млн.
 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество аудиторских мероприятий с финансовыми нарушениями - 70 (43,5%) от общего количества проверок", - отметили в комитете.

 
Сообщается, что внесено 141 представление об устранении выявленных нарушений. Из них исполнено 137 (97,2%). К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлечено 142 работника проверенных объектов, один освобожден от занимаемой должности.
 
Кроме того, департаментом проведена работа по принудительному исполнению объектами требований предписаний.
 

В судебные органы направлено семь исковых заявлений, из них четыре - об обеспечении возмещения сумм нарушений, из которых все удовлетворены; три - о признании договора недействительным, из которых один иск удовлетворен и еще два находятся на рассмотрении. Составлено 659 административных протоколов на общую сумму 28,2 млн тенге, взыскано 27,9 млн (99%). В правоохранительные органы направлено 16 материалов на сумму 1 106,1 млн тенге, из них пять материалов направлено в суд", - говорится в сообщении ведомства.

 

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