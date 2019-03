1,1 млн туристов посетили Алматы в 2018 году

Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - В 2018 году Алматы посетили 1,1 млн туристов. Большинство туристов интересует кочевая культура и древняя история города, передает Kazakhstan Today.

Благодаря упрощению визового режима, проведению ЭКСПО и Универсиады, созданию туристской инфраструктуры, новых объектов притяжения, проведению международных мероприятий, продвижению города в зарубежных странах количество туристов в городе ежегодно растет. Так, только в 2018 году количество туристов в Алматы показало рост на 11,8% и впервые составило 1,1 млн туристов. Это пятая часть всех посещений в страну", - сообщила пресс-служба акима Алматы.

В акимате отметили, что на сегодня туризм - самая динамично развивающаяся отрасль с высоким потенциалом доходности и занятости.

В целях создания комфортной городской среды для жителей города и туристов по проекту "Город для людей" за два года комплексно модернизировано 60% исторического центра. Расширяются тротуары и зеленые зоны, кардинально меняется качество в частных объектах сервиса.

В прошлом году открылось новое здание регионального хаба ООН для работающих в Алматы агентств.

В переданном в коммунальную собственность спорткомплексе Балуан Шолак организован единственный в стране туристический хаб, в котором расположены туристские операторы, агентства по недвижимости, ремесленный центр, зоны отдыха для туристов и так далее.

Проведение вышеназванной работы показало рост числа иностранных туристов на 3,2%. В 2018 году город посетило 365 тыс. иностранных туристов. Это означает, что 44% туристов, посетивших нашу страну, приходится на Алматы.

В акимате отметили, что большинство иностранных туристов интересует кочевая культура, 1000-летняя история Алматы. Поэтому в рамках программы "Рухани Жангыру" планируется строительство центра сакской культуры "Боралдайские сакские курганы", музеев "Сакский курган" и Райымбек батыра, этнокультурного комплекса "Ethnoland" на территории "Казахфильма".

В рамках событийного туризма ежегодно проводятся не менее 50 таких мероприятий международного масштаба, как Международный джазовый фестиваль, Spirit of Tengri, Star of Asia, Парад оркестров, Алматы Коктобе Опера, Apple Fest, Tour of Almaty, Almaty Maraphon, Almaty Mount Fest.

Для продвижения событийного туризма разработан туристский событийный календарь, в котором отражены все основные мероприятия города, которые пройдут до конца 2019 года.

Календарь распространяется во всех наших инфоточках, в СМИ, соцсетях, известных международных платформах", - указали в акимате.

За счет проводимой работы количество мест размещений в 2018 году увеличилось на 102 единиц и составило 286 мест-размещений, тогда как за последние четыре года количество гостиниц увеличивалось в среднем всего на 25 единиц.

По сравнению с 2017 годом на 26% увеличилось общее количество койко-мест и составило 19,4 тыс., что позволяет городу одномоментно принять более 19 тыс. туристов. Кроме этого, на 22,7% до 10,8 тыс. увеличился номерной фонд гостиниц.

Учитывая, что в городе за последние годы создаются благоприятные условия для ведения турбизнеса, серьезный интерес в туристской отрасли наблюдается со стороны частных инвесторов. В частности, по итогам 2018 года инвестиции в туризм выросли на 28,7% и составили 77,2 млрд тенге.

