С 2015 года в адрес Службы экономических расследований направлено 436 дел по фактам невозвращения из-за границы свыше $554 млн

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - В сенате РК состоялась встреча с представителями государственных органов на тему "Вопросы развития платежных систем в Казахстане в свете борьбы с отмыванием денег, выводом капитала из страны и теневой экономикой", передает Kazakhstan Today.

Председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина в своем вступительном слове отметила, что на сегодняшний день платежные системы являются одной из ключевых частей финансовой системы. "Однако существует и обратная сторона медали. Передовые финансовые технологии используются нечистыми на руку лицами при финансировании незаконных операций, сокрытию доходов и выводе капитала за рубеж", - сказала она.

Выступивший на встрече заместитель председателя Национального банка РК Есжан Биртанов в своем докладе сообщил общие сведения о платежных системах и проблемных вопросах в этой области. "В 2019 году через платежные системы банками было проведено операций на сумму 793 трлн тенге, из них, 762 трлн тенге (96%) - посредством платежных систем Национального банка и 31 трлн тенге (4%) посредством частных платежных систем", - сказал он.

Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Габит Лесбеков отметил, что за период с 2015 года по настоящее время территориальными филиалами Национального банка в адрес территориальных органов СЭР направлено 436 материалов по фактам невозвращения из-за границы средств в национальной и иностранной валюте в крупном размере на общую сумму свыше $554 млн.

По результатам рассмотрения данных обращений СЭР зарегистрировано 321 преступление по статье 235 УК РК (Невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте). В последующем окончено производство 47 уголовных дел, из которых 4 направлено в суд и 43 прекращено по нереабилитирующим основаниям", - подчеркнул он.

Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова отметила, что казахстанские финансовые организации сталкиваются с тем, что в КФМ направляется большое количество операций по пороговому значению, отвлекаются большие ресурсы аналитиков, при этом лишь малая часть может иметь признаки подозрительности. "Огромный объем информации препятствует эффективному определению действительно существенных проблем. Одновременно финансовые организации затрачивают большое количество ресурсов на анализ операций клиентов на предмет подозрительности и предотвращение отмывания денег и финансирование терроризма", - сообщила она.

В ходе обсуждения докладов депутат Сергей Плотников поднял вопрос об оттоке капитала и отрицательном балансе международных переводов. "За прошлый год за рубеж отправлено 2,6 млн транзакций на общую сумму 655 млрд тенге. Из-за рубежа к нам получено 1,6 млн транзакций на сумму 344 млрд тенге", - сказал он.

Отдельный акцент сенатор Ольга Перепечина сделала на внедрении системы мгновенных платежей и на том, насколько выгодна она будет для субъектов бизнеса. Эксперты сообщили, что данная система предполагает осуществление платежей через мобильное приложение и посредством QR-кодов, будет альтернативой действующей системе платежей.

Основная проблема в том, что на данный момент процессинг всех платежей проходит на стороне международных платежных систем Visa, Mastercard", - сказал Е. Биртанов.

Сенатор Бактыбай Чельпеков обратил внимание на развитие предпринимательства и задался вопросом возможности снижения комиссии для предпринимателей на оплату товаров по банковским картам, так как для продавцов комиссия является слишком большой. "Малый и средний бизнес не боятся терминалов и кассовых аппаратов, они не хотят так много платить. Они не убегают от прозрачности, они убегают от этого процента", - отметил он.

Депутат Нурлан Кылышбаев подчеркнул необходимость повышения цифровой и финансовой грамотности населения и предпринимателей. "Необходима заинтересованность предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также микробизнеса. В регионах сами предприниматели не знают обо всех плюсах и возможностях безналичного расчета. На селе совсем другая система: получая на карту средства, люди снимают через банкоматы и тратят только наличным способом", - сообщил он.

Решением этой ситуации эксперты называют, поиск альтернатив и возможностей для использования безналичных платежей в сельской местности.

Подводя итоги встречи, сенатор Ольга Перепечина отметила, что несмотря на то, что определенная работа в части борьбы с отмыванием денег, выводом капитала из страны и теневой экономикой ведется, однако не хватает координации между контролирующими органами в данной сфере.

Мы сосредотачиваемся на больших транзакциях, на выявлении незаконных операций, таких как финансирование терроризма, контрабанда, теневые схемы вывода за рубеж украденного капитала, ищем большие суммы. Вместе с тем, наш бизнес тоже должен быть под пристальным вниманием. Остается актуальным тот факт, что во многих торговых точках не всегда выбиваются чеки, а это и есть теневой оборот", - резюмировала О. Перепечина.

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