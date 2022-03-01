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Заведено 203 уголовных дела о пытках и превышении власти - ГП о ходе расследования январской трагедии

28.02.2022, 18:25 13441
Заведено 203 уголовных дела о пытках и превышении власти - ГП о ходе расследования январской трагедии
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры РК по вопросам соблюдения конституционных прав граждан в уголовных процессах в контексте январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая мероприятие, исполняющий обязанности генерального прокурора Берик Асылов отметил, что по поручению главы государства проводится тщательное расследование причин и деталей трагедии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
 

Сейчас мы точно знаем, что мирными митингами воспользовались разные силы. Организаторы привлекли деструктивные и криминальные круги, вооружили и координировали их действия. Беспорядки сопровождались насилием в отношении граждан, погромами и мародерством. Их целью было устрашить население и парализовать органы власти", - сказал Асылов.

 
Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев подчеркнул, что на особом контроле Генеральной прокуратуры находятся вопросы соблюдения прав лиц, задержанных во время и после массовых беспорядков. 
 

На сегодняшний день заведено 203 уголовных дела о пытках и превышении власти, наиболее резонансные из них расследуются специальными прокурорами. В ходе досудебного производства установлено и задержано 9 сотрудников, подозреваемых в применении к задержанным недозволенных методов следствия", - сказал Серик Шалабаев.

 
По его словам, по итогам январской трагедии следственно-оперативные группы расследуют 3 502 уголовных дела по актам терроризма, убийствам, хищению оружия и массовым беспорядкам. По подозрению в их совершении в следственных изоляторах содержатся 737 лиц.
 
Также он рассказал, что в рамках этих расследований освобождены с изменением меры пресечения 307 лиц, среди них 27 несовершеннолетних, двое несовершеннолетних остаются под стражей, также по замене меры пресечения от спецпрокуроров поступили материалы еще по 22 лицам.
 

По уголовным делам, касающимся январских событий, проведено около 1,5 тысячи осмотров мест происшествий, назначены и проводятся более 1 500 судебных экспертиз. На недозволенные методы следствия и применение пыток в прокуратуру поступили 283 заявления. Виновные сотрудники правоохранительных органов будут привлечены и осуждены по всей строгости закона", - отметил Шалабаев.

 
В надзорном органе заверили, что по всем делам будет дана объективная и беспристрастная оценка, основанная на неоспоримых доказательствах, а также обеспечена незыблемость конституционных прав граждан.
 
 

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В политсовет Nur Otan вошел Алихан Смаилов

01.03.2022, 11:11 226

Премьер-министр РК Алихан Смаилов вошел в политсовет партии Nur Otan

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Застрявшие на Украине дальнобойщики возвращаются в Казахстан

28.02.2022, 21:09 10651
Застрявшие на Украине дальнобойщики возвращаются в Казахстан
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В результате начавшейся на территории Украины военной спецоперации в непростую ситуацию попали казахстанские водители-дальнобойщики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
10 следовавших из Украины в Казахстан транспортных фур были остановлены российскими пограничниками в районе пропускного пункта Троебортное в Брянской области. Развернуться в обратную сторону не представлялось возможным, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
В логистической ловушке оказались 11 водителей: семь из них являются гражданами Казахстана, еще четверо - других государств.
 
С просьбой о помощи они обратились на горячую линию посольства Казахстана в России.
 
В результате переговоров, проведенных дипломатами с российскими компетентными органами, вопрос пропуска был решен. В настоящее время фуры следуют в Казахстан.
 
Министерство иностранных дел РК продолжает работу над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины.
 
Ранее Национальная палата предпринимателей "Атамекен" прокомментировала ситуацию касательно казахстанских дальнобойщиков, которые застряли на территории Украины. 
 

Освобожден от должности заместитель управляющего делами президента РК

28.02.2022, 18:10 14426
Освобожден от должности заместитель управляющего делами президента РК
Фото: Акимат Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Распоряжением главы государства Канат Шукунев освобожден от должности заместителя управляющего делами президента РК, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Канат Шукунев родился 17 августа 1981 года. Окончил Акмолинский филиал Казахской академии труда и социальных отношений, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (магистратура).
 
Трудовую деятельность начал в системе управления делами президента РК;
 
с 2008 по 2013 годы - заведующий сектором, заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами президента РК;
 
с 2013 по 2017 годы - заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами президента РК;
 
с 2017 по 2018 годы - руководитель аппарата акима Акмолинской области;
 
с 2018 года - заместитель управляющего делами президента РК.
 

Заместителем акима Алматы назначен бывший вице-министр нацэкономики

28.02.2022, 15:25 18851
Заместителем акима Алматы назначен бывший вице-министр нацэкономики
Фото: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Заместителем акима Алматы назначен бывший вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров, сообщает KAZAKHSTAN TODAY.

Алишер Абдыкадыров родился 6 апреля 1986 года.

Окончил магистратуру Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности «экономика».

Трудовой стаж:

2009-2010 - эксперт управления инвестиционных проектов департамента инвестиционной деятельности Министерства индустрии и торговли;

2010-03.2011 - главный эксперт управления инвестиционных проектов комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий;

03.2011-10.2013 - руководитель управления инвестиционных проектов комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий;

10.2013-02.2014 - заместитель директора департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий;

03.02.2014 - заместитель председателя комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий;

10.2014-04.2019 - заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию;

04.2019-02.2020 - председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» («Казахстанский институт развития индустрии»);

02.2020-02.2021 - заместитель акима Карагандинской области;

02.2021-02.2022 - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;

с 02.2022 г. - заместитель акима города Алматы.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Представитель МИД рассказал об эвакуации казахстанцев через Молдову

26.02.2022, 18:33 92301
Представитель МИД рассказал об эвакуации казахстанцев через Молдову
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о казахстанцах, находящихся в Молдове, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня посольством организован транспорт и запланирован выезд 10 граждан Казахстана в город Кагул за получением в генеральном консульстве Румынии транзитных виз. После получения виз будет выезд на КПП на границе с Румынией. После пересечения границы посольство Казахстана в Румынии организует транспортное обеспечение для перевозки наших граждан в Бухарест, чтобы они оттуда смогли вылететь в Казахстан через Стамбул", - рассказал Айбек Смадияров.

 
Ранее в МИД РК прокомментировали ситуацию с казахстанскими гражданами на границе Украины и Польши. Также Айбек Смадияров заявил, что данных о пострадавших казахстанцах в Украине нет.
 

В МИД РК прокомментировали ситуацию с казахстанскими гражданами на границе Украины и Польши

26.02.2022, 18:09 94306
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга сообщил, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Посольством в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан в количестве 60 человек. В здании посольства РК в Киеве этой ночью находились 26 человек, в том числе 8 сотрудников посольства, 18 граждан, из них шестеро детей", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга.

 
Также официальный представитель ведомства прокомментировал ситуацию с казахстанцами в Киеве. 
 

По информации сотрудника посольства Казахстана в Киеве, в 9.30 по местному времени из посольства в направлении Львова отправился 54-местный автобус, в нем было 39 граждан. Ранее о готовности выехать заявили 68 граждан, но часть из них не явилась в посольство. Будут еще автобусы от посольства Казахстана в Киеве, поэтому граждан просим собраться возле нашего посольства", - сказал Смадияров.

 
Он также рассказал, что обстановка на границе в пункте пропуска Корчова-Краковец не изменилась в связи с временным закрытием границы с украинской стороны. 
 

Украинская сторона периодически закрывает границу и досматривает автобусы, потому что на каждый автобус как минимум тратится один час на досмотр. Это связано с тем, что украинские власти приняли указ о мобилизации населения - мужчин с 18 до 60 лет не выпускать за пределы страны. Поэтому все автобусы досматриваются", - сказал Айбек Смадияров. 

 
По его словам, по состоянию на 11.00 по времени Нур-Султана первый автобус с 49 гражданами находится на границе с украинской стороны. 
 

Ожидаем, что в ближайшие пару часов он пересечет границу и доедет до польского города Катовице. Ночью из Львова выехал второй автобус, в нем 46 человек. В настоящее время находится тоже в очереди на границе. Колонна автомашин, выехавших из посольства Казахстана в Киеве - 79 человек, стоит в транспортном заторе. Примерно в 20 км от указанного пункта пропуска", - отметил представитель МИД РК. 

 
Он добавил, что консул Казахстана в Польше находится на КПП Корчова-Краковец с польской стороны и обеспечивает переход границы нашими гражданами. 
 

Борт авиакомпании Air Astanа сейчас находится в аэропорту города Атырау. Авиакомпания ждет сигнала о готовности к отправке наших граждан из аэропорта польского города Катовице. Министерством иностранных дел дополнительно у польской стороны запрошено разрешение на пролет нескольких эвакуационных рейсов через воздушное пространство Польши", - сообщил Айбек Смадияров.

 
Ранее официальный представитель заявил, что данных о пострадавших казахстанцах в Украине нет.
 

Казахстанцев среди пострадавших на Украине нет - МИД РК

26.02.2022, 17:39 95041
Казахстанцев среди пострадавших на Украине нет - МИД РК
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - В ходе брифинга официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что данных о пострадавших казахстанцах в Украине нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К счастью, пострадавших нет. Пока нет данных у нас, к нам не обращались. Надеюсь, так и будет продолжаться", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

 
Ранее сообщалось, что для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыта горячая линия в посольстве Казахстана в Киеве, а также в МИД РК. В работе задействованы почетные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. К этой комплексной работе подключились также казахстанские загранучреждения в Польше, Молдове и Беларуси. На сегодня поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации. Граждане РК находятся в основном в Киеве и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской - 2, Ивано-Франковской - 2, Житомирской - 2 и в других регионах. 
 
Айбек Смадияров также рассказал, какова ситуация в городе Львове, в котором находятся казахстанцы. 
 

Перед зданием почетного консульства Казахстана во Львове собралось 55 граждан Республики Казахстан, которые готовятся к отправке в Польшу. Этих граждан укрывали на территории близлежащей школы. Однако их временно оттуда вывели по причине возможности обстрела объекта. Со слов почетного консула, возникли проблемы с транспортным обеспечением", - сказал Айбек Смадияров. 

 
Он пояснил, что первые рейсы, отправленные на границу, еще не вернулись во Львов, они стоят в очереди. 
 

Другие автобусы отказываются выезжать, зная, что на несколько дней могут застрять в заторе. Если ранее, в мирное время стоимость такого транспорта была доступной, то сейчас доходит до 20 тысяч долларов за один автобус. Поэтому этот вопрос мы решаем совместно с нашими почетными консулами, наших граждан просим набраться терпения", - пояснил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

 

Президент провел оперативное совещание Совета безопасности

26.02.2022, 16:27 97681
Президент провел оперативное совещание Совета безопасности
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева в Акорде состоялось оперативное совещание Совета безопасности, в повестку которого были внесены актуальные темы международной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По итогам заседания президентом были поставлены конкретные задачи, даны поручения государственным органам.
 

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