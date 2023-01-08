Свыше 300 фактов вымогательства пресекли за год в Казахстане
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завели 36 уголовных дел на организованные преступные группировки, к уголовной ответственности привлечены 155 членов ОПГ, в том числе 24 их лидера. Эти и другие итоги года подвели в департаменте по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК.
В рамках расследуемых уголовных дел изъято и арестовано свыше 40 автомашин престижных марок, 18 миллионов наличных денежных средств и иное имущество на сумму более 2 миллиардов тенге", - сообщил представитель департамента Куандык Алпыс.
По данным МВД, за прошлый год пресечено свыше 300 фактов вымогательства, в том числе в отношении представителей бизнеса. Задержано 15 членов ОПГ, находившихся в розыске.
Так, при содействии Интерпола в начале декабря 2022 года на территории ОАЭ задержан активный участник ОПГ, принимавший непосредственное участие в массовых беспорядках в период январских событий.
С целью выполнения поставленных руководством МВД задач изменена стратегия выявления и пресечения криминальной деятельности организованных преступных групп. Для этого проводится оперативная работа во многих сферах. Во взаимодействии с другими правоохранительными и специальными органами, а также коллегами из других стран принимаются меры по недопущению внедрения и влияния иностранного криминалитета на территории нашего государства", - отметил спикер.
Он также привел в пример масштабную спецоперацию по задержанию граждан Азербайджана и Грузии, прибывших в Казахстан для расширения сфер влияния иностранных криминальных авторитетов. Ее провело МВД совместно с КНБ РК в сентябре 2022 года в Алматы, Атырау, Таразе и Петропавловске.
Напомним, вчера Комитет национальной безопасности сообщил о задержании участников крупной наркогруппировки, причастной к сбыту опиатов в различных регионах страны.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым о проделанной работе ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период. Кроме данных по борьбе с организованной преступностью, министр доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с нарко- и киберпреступностью.