Тонны опиатов и оружие: участников крупной ОПГ задержали в Казахстане   

Фото: КНБ РК

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности задержал участников крупной наркогруппировки, причастной к сбыту опиатов в различных регионах страны.





По результатам оперативной разработки в Петропавловске задержаны пособники наркогруппировки, у которых изъято около 5,5 тонны данного опиата", - сообщили в комитете.





КНБ РК КНБ РК





В рамках второго этапа операции, при получении 1 тонны макового сырья в Усть-Каменогорске был задержан наркокурьер. Одновременно, в Караганде оперативники КНБ взяли под стражу организаторов наркогруппы, которые хранили в арендованных складских помещениях более 10 тонн наркотического сырья.





В ходе обысков у участников наркогруппы дополнительно обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, а также денежные средства в особо крупных размерах.









Следствие установило, что опиаты под видом пищевой продукции поступали на территорию Казахстана из-за рубежа и реализовывались в среде наркозависимых лиц", - проинформировали в КНБ.





КНБ РК





Общее количество изъятых наркотиков составило свыше 16 тонн. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия.





Напомним, 4 января КНБ сообщил о задержании в Байконуре 18 лидеров и активных членов общественно опасной организованной преступной группы. Их задержали в результате совместной спецоперации сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности и МВД России.





На их счету - похищения людей, вымогательства, вооруженные разбойные нападения и кражи.





Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в Байконуре и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщили в КНБ.