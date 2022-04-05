Трагический январь: следственными органами расследуется 3702 уголовных дела

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Расследованием событий трагического января занимаются межведомственные следственно-оперативные группы под руководством специальных прокуроров. В их производстве находится 262 уголовных дела, в том числе 44 по актам терроризма, 47 по массовым беспорядкам.
Принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников этих преступлений. На сегодня подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признано 547 лиц, из которых под арестом находятся 269 лиц", - рассказал Елдос Килымжанов.
В целом по стране следственными органами расследуется 3702 уголовных дела. Большинство из них - кражи, грабежи, хранение оружия и другие несложные преступления.
Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий дела сразу направляются в суд. Судами за эти преступления уже осуждено 152 лица", - отметил представитель Генпрокуратуры.
В целях исполнения поручения главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы.
На сегодня в связи с признанием вины и возмещением ущерба 135 граждан осуждены к ограничению свободы и общественным работам. Реальные сроки лишения свободы получили 17 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость", - сообщил представитель Генпрокуратуры.
К примеру, приговором Жетысуского районного суда Алматы к 4 годам лишения свободы осужден ранее судимый в 2021 году, находящийся под пробационным контролем гражданин С. Он мародерствовал и во время массовых беспорядков совершил кражу на крупную сумму. Приговором Алмалинского районного суда Алматы к 3 годам реального лишения свободы осужден гражданин М. за хищение четырех ружей и боеприпасов из оружейного магазина "Анна".
Специальные прокуроры расследуют десять наиболее резонансных случаев применения недозволенных методов следствия.
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