МИД: более 400 казахстанцев в Китае обратились с просьбой о возвращении в РК

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провел очередное заседание межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса на территории РК, передает Kazakhstan Today.

По словам первого заместителя министра иностранных дел Шахрата Нурышева, в настоящее время на территории КНР находятся 780 граждан РК, в том числе 559 студентов. С просьбой о доставке в Казахстан обратились 427 человек, остальные изъявили желание остаться в КНР, сообщает primeminister.kz .

Внешнеполитическое ведомство прорабатывает по дипломатическим каналам возможность организации вывоза наших граждан.

Пассажирам, имеющим билеты с 3 февраля на рейсы в КНР , осуществляется возврат либо переоформление авиабилетов по месту их приобретения. В данном вопросе проблем нет, заверил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

Между тем, по данным министра здравоохранения Елжана Биртанова, на сегодняшний день в Казахстане не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Продолжается санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу с КНР, в ходе которого с 6 января осмотрено 21,8 тыс. человек.

На 5 февраля госпитализировано 104 человека с повышенной температурой, из них 71 уже выписан . В стационарах остаются 33 человека, по всем провели исследования на коронавирус - результаты отрицательные", - доложил Биртанов.

В карантине также остаются 83 наших соотечественника, эвакуированные накануне из Уханя . Лабораторные обследования не выявили наличие у прибывших коронавирусной инфекции.

Резюмируя итоги совещания, Бердибек Сапарбаев обозначил ряд конкретных задач по недопущению возникновения и распространения коронавируса, отметив необходимость продолжения работы всех служб в усиленном режиме.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства