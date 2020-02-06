В стационарах Казахстана остаются 33 прибывших из Китая

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Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - В стационарах Казахстана остаются 33 человека, прибывших из Китая с простудными заболеваниями, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 104 человека с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 71, в стационарах под медицинским наблюдением остаются 33 человека", - сообщили в пресс-службе Минздрава Казахстана.

При этом в ведомстве отметили, что для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы, где освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.

По данным Минздрава, с 6 января из КНР и сопредельных государств в Казахстан прибыло 30 394 человека. Специалистами санитарно-карантинных пунктов с 6 января по 4 февраля осмотрены в пунктах пропуска через госграницу с Китаем в международных аэропортах и на железнодорожных вокзалах 21 838 человек.

В пресс-службе также подчеркнули, что в Казахстане имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медназначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.

По возникающим вопросам, касательно инфекции, можно звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.

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