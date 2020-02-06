Число умерших от коронавируса в Китае достигло 490 человек

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Пекин. 5 февраля. Kazakhstan Today - Число жертв коронавируса в Китае достигло 490 человек, передает Kazakhstan Today.

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло 24,3 тыс. человек, 490 человек скончались, пишет РИА "Новости".

Днем ранее официально сообщалось о 20,4 тысячи заболевших и 425 умерших.

По состоянию на полночь 4 февраля государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 24 324 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3219 человек находятся в тяжелом состоянии, 490 умерли, 892 человека выписаны из больниц", - говорится в сообщении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

За последние сутки выявлены 3,8 тысячи новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 18 случаев (в том числе 1 человек умер), в Макао инфицированы 10, на Тайване за время вспышки подтвердили 11 случаев заражения.

Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

По данным ВОЗ, вне Китая вирус поразил 176 человек в 24 странах, больше всего случаев заражения выявили в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Корее (16), Австралии (13), Германии (12), США (11). В России вирус выявлен у двух человек - оба являются гражданами КНР. Единственный летальный случай зафиксирован на Филиппинах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

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