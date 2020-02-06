Число умерших от коронавируса в Китае достигло 490 человек

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Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло 24,3 тыс. человек, 490 человек скончались, пишет РИА "Новости".
Днем ранее официально сообщалось о 20,4 тысячи заболевших и 425 умерших.
По состоянию на полночь 4 февраля государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 24 324 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3219 человек находятся в тяжелом состоянии, 490 умерли, 892 человека выписаны из больниц", - говорится в сообщении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
За последние сутки выявлены 3,8 тысячи новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 18 случаев (в том числе 1 человек умер), в Макао инфицированы 10, на Тайване за время вспышки подтвердили 11 случаев заражения.
Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
По данным ВОЗ, вне Китая вирус поразил 176 человек в 24 странах, больше всего случаев заражения выявили в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Корее (16), Австралии (13), Германии (12), США (11). В России вирус выявлен у двух человек - оба являются гражданами КНР. Единственный летальный случай зафиксирован на Филиппинах.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
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