Еще восемь граждан Казахстана эвакуированы из Уханя

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Восемь казахстанцев эвакуированы из Уханя в Россию и Узбекистан, передает Kazakhstan Today.

По просьбе казахстанской стороны сегодня ночью из китайского города Уханя на специальных бортах России и Узбекистана были эвакуированы еще восемь наших граждан. Пять наших граждан будут находиться в Ташкенте под двухнедельным наблюдением врачей, а остальные трое - под наблюдением в Тюмени", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

По данным ведомства, среди эвакуированных также есть студент 1-го курса Университета Янцзы, ранее не выпущенный эпидемиологическими службами КНР из-за температуры.

Перед посадкой граждане РК прошли дополнительную медицинскую проверку и среди них не было выявлено лиц с повышенной температурой или симптомами коронавируса", - уточнили в МИДе.

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