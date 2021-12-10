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Антикор выявил хищения при поставке солнечных панелей: 40 млрд тенге субсидий ушли на ветер

09.12.2021, 15:14 100090
Антикор выявил хищения при поставке солнечных панелей: 40 млрд тенге субсидий ушли на ветер
Фото: skpower.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - В сфере сельского хозяйства зарегистрированы 960 преступлений, более половины из них - хищения субсидий. Об этом на брифинге в СЦК заявил председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил, что субсидии в сельском хозяйстве являются одной из коррупционных зон. 
 
По словам главы антикоррупционного ведомства, за 5 лет на субсидии выделены порядка 2 трлн тенге. И все эти годы с регулярной периодичностью заводились уголовные дела на чиновников. Если в целом по сфере сельского хозяйства зарегистрированы 960 преступлений, то более половины из них приходится на хищения субсидий. 
 

Проведённый анализ вскрыл вопиющие факты бесконтрольного использования бюджетных средств, многочисленные коррупционные схемы и способы хищений субсидий. Остановлюсь на нескольких примерах. Есть такая программа – паспорт №4 "субсидирование обводнения пастбищ". На него выделено за 5 лет более 80 млрд тенге. Это инвестиционные субсидии, где до 80% возмещаются затраты на бурение скважин, установку солнечных панелей для водонасосов и дизельных генераторов. Здесь повсеместно выявлены хищения путём фиктивной поставки оборудования, субсидирования фермеров, не подпадающих под критерии, завышение в 2-3 раза стоимости оборудования. К примеру, выявлен ряд преступлений из числа работников "Национальный аграрный научный центр" при МСХ. Он администрирует базу "Идентификация сельскохозяйственных животных", которая предназначена для учёта поголовья скота и её данные используются при получении субсидий. Так вот, работники НАНОЦ фальсифицировали данные, за что получали на системной основе незаконные вознаграждения. Более того, они сами создавали коррупционные схемы", - сказал спикер.

 
В Актюбинской области выявлена преступная группа, возглавляемая работником этого Центра, который через ИП, оформленные на родственников, организовал хищение при поставке солнечных панелей. "Он сам выходил на фермеров, вводил их в заблуждение, сам от их имени оформлял заявки и финансовые документы. Дальше сам же вносил изменения в системе. При этом, цена на оборудование завышалась в два-три раза, а разница уходила ему в карман. При обыске у него обнаружено более 400 флешек с ЭЦП фермеров и чёрная бухгалтерия на 300 млн тенге. Анализ ситуации говорит, что примерно половина субсидий по этой программе, то есть 40 млрд тенге ушли на ветер", - сообщил глава ведомства. 
 
Он отметил, что были зафиксированы факты, когда солнечные панели лежали в упаковке и использовались на совсем другие бытовые нужды. 
 

В целом такие факты выявлены в целом ряде областей - Туркестанской, Атырауской, Жамбылской и других. При этом удивляет полное равнодушие и отсутствие контроля со стороны акимов. Раз это совершено не сотрудниками акиматов, то как будто их это не касается. Хотя, это бюджет области, следовательно, страдает экономика и население их регионов, эффективность, качество и стоимость сельхозпродуктов", - сказал Ахметжанов.


Дополнено: В целом глава Антикора отметил, что на сегодня расследуются 62 уголовных дела о хищении субсидий практически во всех регионах, арестованы 16 человек. Кроме того, по данным делам проходят 2300 фермеров. 

В другой ситуации фермеров можно было сделать пособниками и привлечь совместно с должностными лицами к уголовной ответственности. Но глубокий анализ всех этих схем показал, что во многом они стали жертвами и заложниками преступных схем", - заявил Марат Ахметжанов.


Он также сообщил, что при разработке госпрограмм не были учтены ни научные, ни экономические аспекты выделяемых средств. Целевые индикаторы ориентированы не на результат, а на процессы, при этом наблюдается полная бесконтрольность расходования средств. 

Фермеры жалуются, что нет доступа к информации о начале приема заявлений, субсидии распределяются несправедливо, в базе Qoldau, где подаются заявки, нет прозрачности очередей. Выдача субсидий осуществляется по принципу: "кто успел, тот и получил", а сроки приема заявок привязаны к дате выделения средств. Это позволяет продавать инсайдерскую информацию, в итоге субсидии достаются только "своим". Более того, бесплатная по закону госулуга подачи заявок на деле оказалась платной", - заявил он Марат Ахметжанов.


По его словам, в настоящее время ведется работа по устранению выявленных недостатков в системе субсидирования, которая исключит коррупционнее риски. По итогам проведенного Антикором анализа в адрес МСХ внесено 170 рекомендаций. 

Полагаем, что при принятии изменений не должно быть спешки, нужно дать возможность сельхозпроизводителям, фермерам прощупать новшества, получить от них обратную связь, исправить ошибки и только потом вводить новые правила в действие. Это и есть принцип концепции "слышащего государства". Поэтому предлагается пойти путем пилотной апробации новелл в отдельно взятых областях", - сказал он. 



Напомним, что этим летом вследствие засухи в двух регионах Казахстана - Мангистауской и Кызылординской - зафиксирован массовый падеж скота. Но причиной гибели сельхозживотных стали не только аномальные погодные условия, но и неразвитость кормовой базы, а также неудовлетворительное состояние пастбищ. 

Позднее в Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема.

Развивать животноводство без соответствующей кормовой базы - это большой и неоправданный риск. Сегодня все понимают, что изменение климата - это следствие глобального потепления. И погодные катаклизмы, как нынешняя засуха, были ожидаемыми, соответственно, надо было заведомо готовиться к такому сценарию развития событий. То, что мы, к сожалению, не были готовы к этому, показал текущий год", - заявил в августе этого года Ербол Карашукеев, который на тот момент исполнял обязанности министра сельского хозяйства.


Он сообщил, что до независимости Казахстана в Мангистауской области было около 732 тысяч голов всех видов скота. Для такого поголовья строились и действовали 3400 шахтных и трубчатых колодцев, 43 пруда и водопроводы общей протяженностью почти 260 километров. Сейчас в области имеется около 840 тысяч голов скота. Общая его численность увеличилась почти на 15%. А количество колодцев сократилось до 2500, хотя в период с 2014 по 2020 годы построены и восстановлены порядка 400 колодцев и скважин.

 

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В РК упрощен порядок назначения госпособия матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка"

10.12.2021, 09:59 6697
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Министерством труда и социальной защиты населения РК упрощен порядок получения в проактивном формате услуги по назначению государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Чтобы отметить и по достоинству оценить труд многодетных матерей, государство награждает их подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка", обладатели которых получают соответствующее государственное пособие. В целях экономии времени многодетных матерей МТСЗН с 2019 года предоставляет возможность получения государственной услуги по назначению данного пособия в проактивном формате. Это избавило женщин от необходимости стоять в очередях, они могут получить госуслугу в любое удобное время и в любом месте. Ответив лишь на одно SMS-сообщение, услугополучатель дает согласие на проактивное оформление пособия и подтверждает банковский счет. Другие необходимые для оказания государственной услуги сведения поступают из информационных систем государственных органов", - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

 
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Под председательством Токаева состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета

10.12.2021, 09:45 37855
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Сегодня под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
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Абаев прокомментировал ситуацию с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных

10.12.2021, 08:56 47521
Абаев прокомментировал ситуацию с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" прокомментировал ситуацию с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня глава государства своим решением снял многие вопросы. Я думаю, что теперь недовольных будет гораздо меньше. Но базово мы должны помнить, что в 1998 году Казахстан перешел на накопительную систему пенсионного обеспечения, а порог достаточности - это рассчитанная государством сумма, при выплате которой оно по-прежнему сможет обеспечить старость. Мы можем и дальше раздавать свои накопления с низким порогом. Есть в этом смысл, если потом в старости человеку придется продавать купленную сегодня квартиру, чтобы выжить? Конечно, я понимаю гнев тех, кто не успеет снять накопления. Но экономические условия, к сожалению, имеют свойства меняться. При этом несправедливо, как это делают сейчас некоторые эксперты, брать и обесценивать всю реформу. За этот период было одобрено 600 тыс. транзакций", - сказал Даурен Абаев.

 
Он отметил, что 600 тыс. семей, а это в среднем более двух миллионов человек, улучшили свои жилищные условия. 
 

Казахстан - единственная страна во всем мире, где по закону государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений от инфляционных рисков. Поэтому тут дело не в страхах, а в горизонтах планирования. Мы устроены так, что для нас сегодня важнее того, что будет завтра. Те, кто сегодня возмущаются повышением порога достаточности, завтра точно также будут возмущаться, почему получают маленькую пенсию. Наверное так", - добавил Даурен Абаев.

 
 
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