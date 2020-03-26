В Алматы у спекулянтов изъято более 4 млн медицинских масок

Алматы. 25 марта. Kazakhstan Today - Мобильная группа из числа сотрудников прокуратуры, акимата, департаментов полиции, государственных доходов и экономических расследований Алматы продолжает выявлять и пресекать факты реализации (спекуляции) товаров первой необходимости по завышенной стоимости, а также нарушений условий чрезвычайного положения и карантина, передает Kazakhstan Today.

Выявлены 9 фактов реализации медицинских масок по завышенным ценам, без документов на осуществление предпринимательской деятельности. Изъято более 4 млн масок, которые переданы в управление общественного здоровья Алматы (Антикоррупционная служба Алматы - 2 млн единиц, ДЭР по Алматы - 2,1 млн единиц). Идет досудебное расследование (часть 1 статья 214 УК)", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, по информации ведомства, за нарушения режима карантина к административной ответственности привлечены 84 лица (по статье 476 КоАП РК), в том числе 39 арестов (73 пересечение границы и 11 субъектов предпринимательства).

К примеру, 23 марта 2020 года за незаконное пересечение границы карантинной зоны в пешем порядке постановлением Специализированного межрайонного административного суда Алматы гражданин П. подвергнут административному аресту сроком на двое суток (статья 476 КоАП РК)", - рассказали в прокуратуре.

Если Вам стало известно о фактах нарушения режима чрезвычайного положения, просим сообщить Мобильной группе по номеру +7 701-172-27-07, +7-701-755-06-99 или обратиться по адресу: Алматы, проспект Желтоксан, 189, телефон дежурного прокурора: +7 (727) 265-03-03.

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