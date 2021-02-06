Казахстан планирует привлечь 500 млрд тенге в национальный кластер искусственного интеллекта

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Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - В ходе форума "Цифровая перезагрузка: Рывок в новую реальность" в Алматы, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев рассказал о планах по инвестированию национального кластера искусственного интеллекта, созданного в Нур-Султане на базе Назарбаев Университета, передает Kazakhstan Today.

Создаются центры обработки данных. Планируем привлечь 500 млрд тенге инвестиций. Приглашаем партнеров по ЕАЭС и региону к сотрудничеству. В налоговой сфере будет внедрен блокчейн. Налоговые органы наладили взаимодействие с Россией по цифровизации", - сказал Токаев.

Также, по его словам, будет введена национальная система распределения лекарств, юридическое признание баз документов в электронном формате.

Госсервисы будут работать с учетом принципа проактивности, композитности, то есть с единовременным решением проблем граждан. Эффективность зависит от совместимости национальных информационных систем, бесшовного перетока информации между соседями. Но интеграция нуждается в дополнительном развитии", - заявил президент.

Глава государства сообщил, что растущие цифровые возможности предполагают ответственность за их разумное применение. Развитие ИТ необходимо, по его словам, в правовых рамках, с учетом безопасности и развития человечества.

Высвобождение части рабочей силы в связи с новыми технологиями - это сложный вопрос, решение еще не найдено. Но я уверен, что новые технологии не лишат человечество пространства", - цитируют Токаева в пресс-службе премьер-министра РК.





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