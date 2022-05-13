Монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов - АФМ

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Агентство по финансовому мониторингу проводит работу по выявлению необоснованных издержек, влияющих на формирование тарифов на коммунальные услуги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате проведенной комплексной работы в отношении 16 предприятий и 2 должностных лиц начато 21 досудебное расследование в сфере теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения. На сегодня по всем этим делам возмещен ущерб на 5,5 млрд тенге и арестовано имущество на 1,9 млрд тенге", - сообщили в пресс-служба ведомства.

Так, в Атырауской области расследуются дела по факту хищения при осуществлении ремонтных работ теплосетей, систем водоснабжения и канализационных труб, а также завышения тарифов в городе Кульсары и поселке Жана Каратон.

По результатам работы территориального департамента АФМ двумя монополистами в указанных населенных пунктах пересмотрен тариф в сторону снижения", - сообщили в агентстве.

Для оптовых потребителей газа в Атырау тариф снижен с 17 тысяч тенге до 0 тенге до конца текущего года, возмещен ущерб на 2,5 млрд тенге. Для простых потребителей воды в Кульсары и поселке Жана Каратон тариф снижен от 30% до 40%.

В Акмолинской области расследуется дело в отношении энергоснабжающей компании по факту осуществления безлицензионной деятельности.

Из тарифа указанной организации исключен необоснованный сбор. Это позволило ежемесячно сэкономить каждому абоненту до 2,5 тысячи тенге", - рассказали в АФМ.

В этой же области выявлен факт необоснованного завышения тарифа со стороны монополиста за предоставление железнодорожного подъездного пути. Общая сумма незаконного сбора от предпринимателей составила 232 млн тенге. Начато досудебное расследование, в рамках которого будет решен вопрос о снижении соответствующего тарифа.

Аналогичные нарушения выявлены в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Во всех случаях введены сниженные тарифы или произведен их перерасчет.