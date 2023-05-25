Более 60 субъектов рынка оштрафовали на 2,5 миллиона тенге в Мангистауской области
Всего в минувшем году возбуждено 75 административных дел
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Актау. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции возбудило 75 административных дел после расследований в отношении 103 субъектов рынка, сообщает пресс-служба ведомства.
В 2022 году департаментом назначено 8 расследований в отношении, из которых 3 проведены по признакам картельного сговора в отношении 98 субъектов рынка", - рассказал руководитель департамента АЗРК по Мангистауской области Бауыржан Есенов на отчетной встрече в СЦК.
В результате более 60 субъектов рынка привлечены к административной ответственности, произведена конфискация монопольного дохода на сумму более 36 млн тенге и наложены штрафы на сумму более 2,5 млн тенге.
К примеру, согласно установленным фактам ТОО "КазГПЗ" злоупотребляло своим монопольным положением, необоснованно сокращая объемы реализации сжиженного нефтяного газа. В связи с этим департаментом составлен административный протокол, решением суда на ТОО наложено штрафов на сумму около 28 млн тенге", - сообщил Есенов.
Также в прошлом году департамент провел анализ 36 товарных рынков и обнаружил нарушения законодательства в области защиты конкуренции в действиях (бездействиях) субъектов рынка. Всего было внесено 92 акта реагирования в виде уведомления.
Из них 42% акты реагирования были связаны с действиями субъектов рынка в сфере дошкольного образования, 32% - в области медицины. В частности, медицинские организации направляли пациентов на соответствующие виды анализов (скрининг) только в одну организацию с государственной долей участия - областной перинатальный центр, то дошкольные организации предъявляли дополнительные требования. По результатам проведенной департаментом работы нарушения устранены, медицинские организации обязались распределять направления между лабораториями равномерно" - добавил Есенов.
Также департамент направил 39 предписаний по факту реализации СНГ выше установленной предельной цены и иных нарушений.
В частности, ТОО "Мангистау Жарык" предупредили, что объявление в социальных сетях о приме платежей за электроэнергию исключительно через "Народный банк" ограничивает конкуренцию. В ответ на предупреждение компания начала принимать оплату за услуги электроснабжения через другие приложения банков второго уровня.
По словам Есенова, в прошлом году также устранены барьеры на 7 товарных рынках (предоставление арендных мест для продажи СЗПТ, реализация битума, СМР, общественного транспорта, судового причала).
Например, АО "Каражанбасмунай" получило уведомление о нарушении, связанном при реализации дорожного нефтяного битума только в одно учреждение. В результате покупателям предоставлены условия получения нефтяного битума непосредственно от оптового продавца на выгодных условиях. Также в ОО "Яхт-клуб "Бриз" было направлено уведомление о применении различных цен на стоянку маломерных судов, вмешательство в правоотношения между судовладельцами и потребителями и запрещении предпринимателям посадки пассажиров, по результатам которого данные правонарушения устранены", - рассказал Есенов.
Заключены антимонопольные комплаенсы с 21 субъектом рынка по установлению торговой надбавки к ценам на социально значимые продукты питания не более 10% и строгому соблюдению законодательства.
В целом антимонопольным органом проведен ряд анализов по рынку СЗПТ, по результатам которых материалы в отношении торговых объектов, допустивших превышение размера торговой надбавки, направлены в соответствующие акиматы для принятия мер.
Кроме того, департамент провел мониторинг деятельности 5 госпредприятий. Двум из них - "Озенэнергосервис" и "Мангистауэнерго" направлены предписания по фактам оказания определенных видов деятельности без согласования с антимонопольным органом.
Всего в минувшем году возбуждено 75 административных дел.
В отношении Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по злоупотреблению монопольным положением и передаче объема строительно-монтажных работ одному субъекту (TOO "Gaskurylys") составлен административный протокол и решением судебных органов наложен штраф в размере более 6 миллионов тенге", - добавил Есенов.
За прошлый год в департамент поступило 160 обращений от юридических и физических лиц. Из них 95 обращений рассмотрены департаментом, 65 обращений по вопросам, не входящим в компетенцию агентства, направлены в иные уполномоченные органы.
В настоящее время проводится 3 расследования по признаку картельных соглашений и злоупотребления монопольным положением. В интересах проводимого расследования сведения не подлежат разглашению до его завершения.
В дальнейшем особое внимание будет уделено деятельности крупных монополистов, а также в рамках снижения участия государства в экономике в целях передачи в конкурентную среду планируется работа по сокращению организаций с долей государственного участия", - резюмировал Есенов.
Ранее АЗРК опубликовало отчет о нарушениях в Жамбылской области. Там производителей оштрафовали на сумму свыше 19 миллионов тенге. Вынесено 16 уведомлений об устранении признаков нарушений антимонопольного законодательства, в том числе на рынках сахара-песка, приборов учета и обслуживания домофонов.