Более 60 субъектов рынка оштрафовали на 2,5 миллиона тенге в Мангистауской области

Всего в минувшем году возбуждено 75 административных дел

Фото: Ranking.kz

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Актау. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции возбудило 75 административных дел после расследований в отношении 103 субъектов рынка, сообщает пресс-служба ведомства.





В 2022 году департаментом назначено 8 расследований в отношении, из которых 3 проведены по признакам картельного сговора в отношении 98 субъектов рынка", - рассказал руководитель департамента АЗРК по Мангистауской области Бауыржан Есенов на отчетной встрече в СЦК.





В результате более 60 субъектов рынка привлечены к административной ответственности, произведена конфискация монопольного дохода на сумму более 36 млн тенге и наложены штрафы на сумму более 2,5 млн тенге.





К примеру, согласно установленным фактам ТОО "КазГПЗ" злоупотребляло своим монопольным положением, необоснованно сокращая объемы реализации сжиженного нефтяного газа. В связи с этим департаментом составлен административный протокол, решением суда на ТОО наложено штрафов на сумму около 28 млн тенге", - сообщил Есенов.





Также в прошлом году департамент провел анализ 36 товарных рынков и обнаружил нарушения законодательства в области защиты конкуренции в действиях (бездействиях) субъектов рынка. Всего было внесено 92 акта реагирования в виде уведомления.





Из них 42% акты реагирования были связаны с действиями субъектов рынка в сфере дошкольного образования, 32% - в области медицины. В частности, медицинские организации направляли пациентов на соответствующие виды анализов (скрининг) только в одну организацию с государственной долей участия - областной перинатальный центр, то дошкольные организации предъявляли дополнительные требования. По результатам проведенной департаментом работы нарушения устранены, медицинские организации обязались распределять направления между лабораториями равномерно" - добавил Есенов.





Также департамент направил 39 предписаний по факту реализации СНГ выше установленной предельной цены и иных нарушений.





В частности, ТОО "Мангистау Жарык" предупредили, что объявление в социальных сетях о приме платежей за электроэнергию исключительно через "Народный банк" ограничивает конкуренцию. В ответ на предупреждение компания начала принимать оплату за услуги электроснабжения через другие приложения банков второго уровня.





По словам Есенова, в прошлом году также устранены барьеры на 7 товарных рынках (предоставление арендных мест для продажи СЗПТ, реализация битума, СМР, общественного транспорта, судового причала).





Например, АО "Каражанбасмунай" получило уведомление о нарушении, связанном при реализации дорожного нефтяного битума только в одно учреждение. В результате покупателям предоставлены условия получения нефтяного битума непосредственно от оптового продавца на выгодных условиях. Также в ОО "Яхт-клуб "Бриз" было направлено уведомление о применении различных цен на стоянку маломерных судов, вмешательство в правоотношения между судовладельцами и потребителями и запрещении предпринимателям посадки пассажиров, по результатам которого данные правонарушения устранены", - рассказал Есенов.





Заключены антимонопольные комплаенсы с 21 субъектом рынка по установлению торговой надбавки к ценам на социально значимые продукты питания не более 10% и строгому соблюдению законодательства.





В целом антимонопольным органом проведен ряд анализов по рынку СЗПТ, по результатам которых материалы в отношении торговых объектов, допустивших превышение размера торговой надбавки, направлены в соответствующие акиматы для принятия мер.





Кроме того, департамент провел мониторинг деятельности 5 госпредприятий. Двум из них - "Озенэнергосервис" и "Мангистауэнерго" направлены предписания по фактам оказания определенных видов деятельности без согласования с антимонопольным органом.





Всего в минувшем году возбуждено 75 административных дел.





В отношении Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по злоупотреблению монопольным положением и передаче объема строительно-монтажных работ одному субъекту (TOO "Gaskurylys") составлен административный протокол и решением судебных органов наложен штраф в размере более 6 миллионов тенге", - добавил Есенов.





За прошлый год в департамент поступило 160 обращений от юридических и физических лиц. Из них 95 обращений рассмотрены департаментом, 65 обращений по вопросам, не входящим в компетенцию агентства, направлены в иные уполномоченные органы.





В настоящее время проводится 3 расследования по признаку картельных соглашений и злоупотребления монопольным положением. В интересах проводимого расследования сведения не подлежат разглашению до его завершения.





В дальнейшем особое внимание будет уделено деятельности крупных монополистов, а также в рамках снижения участия государства в экономике в целях передачи в конкурентную среду планируется работа по сокращению организаций с долей государственного участия", - резюмировал Есенов.



