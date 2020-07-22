В РК за полгода выдали 676 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК продолжает в рамках своей компетенции работу по развитию отрасли недропользования, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МИИР РК, в рамках формирования и реализации государственной политики по заключению контрактов на недропользование за I полугодие 2020 года проведено 20 заседаний рабочих групп по рассмотрению условий проектов контрактов и дополнений по недропользованию; заключено 13 контрактов на недропользование, в том числе на разведку - 11, на добычу - 2; подписано 49 дополнений к контрактам на недропользование.

Что касается предоставления права на недропользование, то с начала года выдано 676 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых.

В целях осуществления функции контроля и мониторинга за исполнением лицензионно-контрактных обязательств по итогам полугодия расторгнуто 30 контрактов на недропользование. Три отказа от лицензий, при этом было направлено 8 уведомлений о нарушении контрактных обязательств.

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