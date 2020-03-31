В Казахстане приостановили 72-часовой безвизовый режим

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане до 1 июля 2020 года приостановлен 72-часовой безвизовый режим, передает Kazakhstan Today.

Правительство РК внесло изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из республики.

Так, правительство постановило приостановить до 1 июля 2020 года действие пункта 26-1 правил въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года №148 (САПП Республики Казахстан, 2012 год, №29, статья 388), в части действия семидесяти двухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан.





Постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, отметили в пресс-службе премьер-министра РК





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