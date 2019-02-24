Касымбек предложил строить дополнительное арендное жилье для многодетных семей

Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане необходимо строить дополнительное арендное жилье для многодетных семей, считает министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.

Касымбек отметил, что гибель пятерых детей при пожаре во времянке в Астане, - большая трагедия

У нас есть предложение: в программу "Нурлы жер" включить специальный раздел по строительству арендного жилья только для многодетных семей, чтобы помогать им", - сказал он.

Как пишет Kazpravda.kz , в этом году МИИР планирует увеличить финансирование строительства арендных квартир.

"Если в прошлом году было 25 млрд тенге, то в этом году мы выдаем акиматам на эти цели 35 млрд тенге. За счет этого 4 тыс. квартир будет построено, которые будут даны в аренду. В том числе многодетным семьям", - заверил министр.

Касымбек также заявил, что МИИР РК будет целенаправленно заниматься этим вопросом.

"Мы ищем финансирование для того, чтобы строить дополнительные квартиры именно для таких семей. Если ежегодно строится 700 квартир, то сейчас нужно в два-три раза увеличить их количество. Сейчас такие предложения мы внесем в правительство от нашего министерства", - заключил Касымбек.

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