Глава управления полиции на метрополитене предложил принять отдельный закон, регламентирующий работу метро

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - Начальник управления полиции на метрополитене полковник полиции Тимур Осекбаев предложил принять отдельный закон, регламентирующий работу метро, передает Kazakhstan Today.

Метрополитен является одним из важнейших компонентов инфраструктуры современного мегаполиса , и решению вопроса его безопасности уделяется особое внимание в каждой стране. Метрополитен в Казахстане имеет почти десятилетнюю историю. Каждый год метрополитен перевозит свыше миллиона людей. Что касается действующих Правил пользования метрополитеном, то в них закреплены общие положения, согласно которым метрополитен является одним из основных видов городского пассажирского транспорта и относится к транспортным предприятиям, связанным с повышенной опасностью", - сказал начальник Управления полиции на Метрополитене полковник полиции Тимур Осекбаев.

Он отметил, что метрополитен имеет ряд функциональных особенностей, которые отличают его от всех других видов транспорта.

Необходим отдельный законопроект, регламентирующий работу метрополитена . Плюсами от того, что внеуличный транспорт будет регулироваться законом и централизованно развиваться, очевидны: решение транспортных проблем, улучшение экологической ситуации, повышение транспортной доступности населения, развитие национальной промышленности (строительство инфраструктуры, производство подвижного состава), в том числе в инновационных направлениях (снижение шума, увеличение скорости движения, новые строительные технологии), а также совершенствование государственного и муниципального управления в транспортной сфере", - считает Осекбаев.

По его словам, в новом законе должны быть прописаны полномочия органов государственной власти РК и органов местного самоуправления.

В закон также необходимо внести положение об антитеррористической защищенности метрополитена и нормы, касающиеся снижения аварийности. Также законодательно закрепить процедуру выборочного досмотра пассажиров метрополитена. Поиск незаконного оружия или взрывчатки на входе в подземку официально рассматривается, как антитеррористическая мера. Создание единого законодательства, регламентирующего работу метро в Казахстане - немаловажный вопрос", - заключил полковник Осекбаев.

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