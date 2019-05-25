Потенциал есть, а роста нет: Нигматулин о состоянии мясомолочной отрасли

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе парламентских слушаний о перспективах развития мясомолочной отрасли, акцентировал внимание на ряде актуальных вопросов. В частности, на низкой загруженности перерабатывающих предприятий, передает Kazakhstan Today.

По словам cпикера палаты, сейчас в Казахстане перерабатывается всего лишь 33% мяса и 31% молока. Загруженность перерабатывающих предприятий остается на уровне 60%, тогда как в России и Беларуси загруженность производственных мощностей предприятий сегодня превышает 80%. В результате именно российские и белорусские мясомолочные продукты сегодня импортируются в Казахстан, а не наоборот, отметили в пресс-службе мажилиса.

Мы всё ещё импортируем ежегодно более 6 тыс. тонн сливочного масла, около 22 тыс. тонн сыров и творога, свыше 6 тыс. тонн мясных консервов на общую сумму 45 млрд тенге. А ведь эту же продукцию могут и должны производить наши перерабатывающие заводы. А что получается у нас? Образно говоря, потенциал есть, а роста нет", - сказал Нигматулин.

В связи с этим он подчеркнул необходимость максимальной поддержки создания сети заготовительных организаций, связывающих мелких производителей с перерабатывающими предприятиями. При этом отмечено, что на законодательном уровне вводятся нормы, предусматривающие создание оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции.

По словам Нигматулина, имеется целый механизм субсидирования налога на добавленную стоимость для заготовительных организаций. В рамках законопроекта по вопросам регулирования агропромышленного комплекса, который сейчас находится на рассмотрении мажилиса, механизм субсидирования НДС меняется и переводится с годового на квартальный.

Обеспокоенность вызывает и рост импорта мяса и мясной продукции. Доля импорта мяса птицы составляет более 51%. В прошлом году он составил более 191 тыс. тонн, тогда как три года назад был чуть более 165 тыс.

Среди проблемных вопросов - и ветеринарная безопасность. Председатель мажилиса подчеркнул недостаточность мер, предпринимаемых отечественными аграриями для решения этого вопроса.

Как отметил спикер, депутаты в рамках законопроекта по вопросам АПК проработали законодательные нормы, позволяющие выстроить чёткую вертикаль ветеринарного контроля и эффективно решать вопросы ветеринарно-санитарной безопасности.

Важной проблемой остается неразвитость кормовой базы, связанная в том числе с деградацией и опустыниванием пастбищ. В связи с этим, по словам Нигматулина, сельхозформированиям необходимо оказать поддержку со стороны правительства, местных исполнительных органов, в плане модернизации инфраструктуры отгонных пастбищ и налаживания социально-бытовых условий для людей, желающих заниматься данным видом животноводческой деятельности.

По информации пресс-службы, вызывает беспокойство и низкая эффективность кредитной политики в сфере агропромышленного комплекса. Нигматулин указал, что банки всё ещё неохотно кредитуют проекты в сфере сельского хозяйства в связи с рискованностью ведения такого бизнеса и отсутствием ликвидного залогового имущества. Порядка 96% кредитов выдается крупным агроформированиям и лишь 4% - мелким и средним крестьянским хозяйствам.

Учитывая, что сельскохозяйственное производство - это в основном мелкие и средние формы хозяйствования, необходимо в первую очередь решать вопросы доступности финансирования для этих категорий бизнеса", - считает спикер мажилиса.

Серьёзной проблемой остаётся оторванность аграрной науки от сельскохозяйственного производства.

Роль науки возрастает, и опыт всех стран, достигших успехов в развитии агропромышленного комплекса, показывает, что без интеграции науки с производством невозможно повысить эффективность отрасли", - подчеркнул Нигматулин.

По его мнению, отечественные сельхозтоваропроизводители должны активно сотрудничать с аграрными университетами и научными центрами.

В качестве примеров приведена работа агрофирмы "Родина" в Акмолинской области, научно-производственного холдинга "Байсерке-Агро" в Алматинской области, который славится на всю страну своим инновационным подходом, внедрением научных разработок отечественных ученых-аграриев и рекордными урожаями и показателями.

Весьма актуальна и проблема дефицита квалифицированных кадров в сфере АПК.

Решение этих вопросов может быть результативным только при консолидированной позиции как государственных органов, так и гражданского общества, неправительственных организаций, бизнес-сообщества", - резюмировал председатель мажилиса.

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