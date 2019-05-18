Увеличение процента экспортной продукции позволит в разы ускорить развитие агарного сектора - АКК

Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) ведет кредитование экспортоориентированных сельхозпредприятий с целью для увеличения процента экспорта продукции АПК, передает Kazakhstan Today.

В рамках реализации Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы АО "Аграрная кредитная корпорация" уже сформировала доступные и эффективные системы финансирования субъектов АПК через микрофинансовые организации и кредитные товарищества. Именно такой формат организации АКК позволяет увеличить количество каналов продаж и создать возможность получения кредитов даже в отдалённых сёлах, сообщили в пресс-службе АКК.

В компании отметили, что одно из приоритетных направлений финансирования направлено на развитие экспортного потенциала агропромышленного комплекса.

"Строится пирамида, где роль фундамента играют фермеры, занимающиеся разведением скота. Верхушкой пирамиды являются мясокомбинаты, потому что именно они обладают соответствующими технологиями, могут экспортировать. У нас весь кластер собирается: производители - фермеры, откормочные площадки, это могут быть и фермеры, которые интегрируются и создают масштаб откормочный, а ведь это недешёвое производство, и дальше уже мясокомбинаты. Фермерство будет расширяться и увеличиваться, и в итоге мы достигнем показателей, к которым стремимся. Для того чтобы местная программа у нас заработала, мы должны 1 млн голов скота за 10 лет импортировать, это даст 5 млн прироста поголовью крупнорогатого скота. Естественно, это позволит экономике Казахстана выйти на новый уровень", - рассказал председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Нармухан Сарыбаев.

Как отметили в АКК, увеличение процента экспортной продукции позволит ускорить развитие агарного сектора в несколько раз. Поэтому компании экспортеры находятся в зоне внимания руководства корпорации. Руководство АКК посетило три предприятия в Алматинской области, чтобы убедиться в эффективной реализации финансовой помощи и поговорить о перспективах дальнейшего развития.

В частности, в Енбекшиказахском районе Алматинской области крестьянское хозяйство "Нокина" завершило строительство фруктохранилища ёмкостью 1000 тонн единовременного хранения. Строительство здания и приобретение холодильного оборудования осуществлено на средства Аграрной кредитной корпорации через кредитное товарищество "Талгар" в размере 262 млн тенге. Хозяйство выращивает яблоки сорта "Голден Делишес" и "Старкримсон" на площади 20,40 га, из них 15,4 га - экстенсивные сады и 5 га - интенсивные сады с применением системы капельного орошения и опорно-шпалерной системы. На сегодняшний день соки компании и сами яблоки отправляются в Россию и страны ближнего зарубежья, в перспективе планируется выйти на китайский рынок. Запуск фруктохранилища позволит хозяйству использовать ещё не задействованные земли и высадить дополнительно несколько сотен яблонь, груш или винограда.

Также в селе Касымбек Алматинской области на стадии завершения строительство мясоперерабатывающего комплекса ТОО "Empire Food". Общая стоимость проекта составила 2,4 млрд тенге, из них на приобретение оборудования на заёмные средства Аграрной кредитной корпорации потрачено 1,3 млрд тенге. Максимальная мощность производства мясоперерабатывающего комплекса в смену - 1120 голов: МРС - 1000 голов, КРС-120. На данный момент предприятие уже начало функционировать, и к концу 2019 года планирует выйти на полную мощность. ТОО "Empire Food" нацелена на расширение рынков сбыта на региональном и международном уровне, увеличение объёмов реализации по имеющимся клиентам, а также задействование дистрибьюторов для охвата рынков ближнего зарубежья. На данный момент уже заключены долгосрочные контракты со странами Ближнего Востока и Арабских Эмиратов.

"Понятно, что фермерство само по себе экспортировать не может без таких предприятий. Но что это даёт самим фермерам: получить хорошую цену за свой скот, постоянство сбыта. Фермер может развиваться, наращивать обороты. Он профессионал в воспроизводстве скота, у него есть пастбище, у него есть знания, и теперь у него есть возможности реализовывать свою продукцию с уверенностью", - отметил Сарыбаев.

В свою очередь, ТОО "Теплоинвест" на заёмные средства Аграрной кредитной корпорации приобрело оборудование для рыбзавода и провело ремонтные работы здания. Общая стоимость проекта составила более 487 млн тенге. Виды и объёмы выпускаемой продукции - филе - составляют 288 тонн, рыба свежемороженая - 840 тонн и рыба вяленая - 336 тонн. Продукция завода поставляется на рынки Казахстана, России, стран СНГ и Китая. В 2018 году было реализовано на экспорт 297 тонн, внутренний рынок - 91 тонна.

По информации пресс-службы, инвестиционная часть трех проектов финансируется в рамках программы кредитования "АгроЭкспорт" по годовой ставке вознаграждения от 8%. Оборотные средства - по программе Агробизнес по годовой ставке вознаграждения от 16%, с учетом субсидирования процентной ставки от 11% годовых.

АО "Аграрная кредитная корпорация" реализует государственную политику по формированию доступной системы кредитования, стимулирующей развитие конкурентоспособного предпринимательства на селе. Корпорация входит в состав группы компаний холдинга "КазАгро".

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