Прокуроры не нашли подтверждения большинству сведений о вбросах бюллетеней в день выборов президента РК

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Прокуроры не нашли подтверждения большинству опубликованных в СМИ и соцсетях сведений о вбросах бюллетеней и других нарушениях в день выборов президента РК , передает Kazakhstan Today.

Органы прокуратуры проводят проверку по опубликованным в ряде СМИ, а также в социальных сетях видеозаписям о вбросах бюллетеней и иных нарушениях. Большинство сведений не подтвердилось. По остальным работа продолжается, так как многие видеозаписи не содержат данных об участке, районе, городе, области, где происходили события. По итогам проверки, в случае выявления незаконных действий, материалы будут переданы в суд для привлечения виновных лиц к ответственности", - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

В ведомстве подчеркнули, что выборы президента РК проведены в соответствии с нормами действующего законодательства и что "нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей на выборах президента страны, допущено не было".

В электоральный период прокуратурой возбуждено и направлено в суды 36 дел об административных правонарушениях . Из них судами рассмотрено 30, находятся на рассмотрении - 6.

За выдачу избирателям бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других лиц 11 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности по статье 110 КоАП. На них наложены штрафы в размере 25 МРП.

Девять избирателей оштрафованы по статье 108 КоАП за нарушение требования о равном избирательном праве (один избиратель - один голос - один бюллетень). В основном они брали бюллетени за членов семьи. Это жители городов Нур-Султан и Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей. Четыре таких дела находятся на рассмотрении специализированного административного суда Жамбылской области", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, на выборах президента РК, состоявшихся 9 июня текущего года, победил Касым-Жомарт Токаев . Он набрал более 70% голосов избирателей.

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