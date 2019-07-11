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Мнения о назначении судей по "блату" или за деньги не надуманные - Асанов

10.07.2019, 20:31 7183
Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Председатель Верховного суда Жакип Асанов провел расширенное совещание судей по итогам отправления правосудия в первом полугодии 2019 года, в ходе которого ответил на ряд неудобных вопросов к судам, передает Kazakhstan Today. 
 
Судьями становятся по "блату" или за деньги, судьи идут на поводу правоохранительных органов, суды интересы госорганов ставят выше человека, - эти мнения Асанов считает не надуманными, так как это долгое время у всех на устах и многие не верят, что такая ситуация может измениться. Отвечая на системную критику в адрес судов, председатель ВС разделил их на три блока: уголовное правосудие, споры людей и бизнеса с госорганами и судейские кадры, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
 
Вместе с тем Жакип Асанов выразил уверенность в том, что 2020 год станет началом качественного прорыва правосудия. "Налогоплательщики должны быть в курсе того, что мы делаем, и давать оценку нашей работе", - сказал он. При этом он отметил увеличение за 2 года в 6 раз числа оправдательных приговоров. 
 
Также Асанов рассказал о результатах реализации десятков пилотных проектов в рамках программы "7 камней правосудия": ночных и семейных судов, "Судья-примиритель", "Помощник судьи", центры внесудебного примирения, фронт-офисы и др. "Мы убедились в их реальной пользе людям, решили внедрить по всей стране и снять горящие проблемы", - отметил председатель.
 

Ситуация по колоссальной нагрузке стабилизирована. Идёт непростая и целенаправленная работа, цель которой - качественный прорыв правосудия", - подчеркнул Асанов.

 
В завершение он поставил перед судейским корпусом ряд задач. Предупредив коллег об их готовности отправлять правосудие в новых условиях, Асанов призывал судей оправдывать высочайшее доверие.
 
 

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