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Судья в Алматы подозревается в получении взятки в размере $3 тыс.

29.06.2019, 16:28 13285
Судья в Алматы подозревается в получении взятки в размере $3 тыс.
Алматы. 29 июня. Kazakhstan Today - Судья в Алматы подозревается в получении взятки в размере $3 тыс., передает Kazakhstan Today.
 

Судья подозревается в получении взятки через посредника - секретаря судебного заседания районного суда Алматы - в размере $3000 за положительное решение вопроса по гражданскому делу, находящемуся в её производстве", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

 
В ведомстве уточнили, факт получения взятки выявили сотрудники департамента Агентства по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности Верховного суда РК.
 
Расследование по данному факту продолжается. Окончательный вердикт будет вынесен судом.
 
Напомним, ранее судья суда №2 Ауэзовского района Алматы был задержан при получении $10 000.
 
В ноябре 2018 года сообщалось о ведении расследования в отношении трех судей по фактам получения взяток. 
 
Также в Алматы адвоката уличили в мошенничестве и коррупции.
 

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