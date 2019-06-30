Судья в Алматы подозревается в получении взятки в размере $3 тыс.

Судья подозревается в получении взятки через посредника - секретаря судебного заседания районного суда Алматы - в размере $3000 за положительное решение вопроса по гражданскому делу, находящемуся в её производстве", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
В ведомстве уточнили, факт получения взятки выявили сотрудники департамента Агентства по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности Верховного суда РК.
Расследование по данному факту продолжается. Окончательный вердикт будет вынесен судом.
Напомним, ранее судья суда №2 Ауэзовского района Алматы был задержан при получении $10 000.
В ноябре 2018 года сообщалось о ведении расследования в отношении трех судей по фактам получения взяток.
Также в Алматы адвоката уличили в мошенничестве и коррупции.
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