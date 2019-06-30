Алматы. 29 июня. Kazakhstan Today - Судья в Алматы подозревается в получении взятки в размере $3 тыс., передает Kazakhstan Today.

Судья подозревается в получении взятки через посредника - секретаря судебного заседания районного суда Алматы - в размере $3000 за положительное решение вопроса по гражданскому делу, находящемуся в её производстве", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

В ведомстве уточнили, факт получения взятки выявили сотрудники департамента Агентства по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности Верховного суда РК.

Расследование по данному факту продолжается. Окончательный вердикт будет вынесен судом.

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