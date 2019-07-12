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Назначен новый руководитель аппарата акима Алматы

11.07.2019, 16:44 5644
Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - Руководителем аппарата акима города Алматы назначен Талгат Сарсенбаев, передает Kazakhstan Today. 
 
Т. Сарсенбаев родился в 1966 году. В 1987 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 2015 году - Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета.
 
Имеет значительный опыт работы на государственной службе. Трудовую деятельность начал в 1988 году. В различные годы работал на должностях в правоохранительных органах, высших учебных заведениях, администрации президента РК, советником Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, руководителем аппарата сената парламента РК, на различных позициях в АО "Самрук-Казына". Последние три года работал заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК - представителем правительства РК в парламенте РК. Доктор юридических наук, профессор. 
 
В свою очередь, ранее занимавший данную позицию Жигер Калиев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

 

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