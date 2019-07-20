Шымкент. 19 июля. Kazakhstan Today - Бывший генеральный директор Национального парка в Туркестанской области подозревается в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Шымкента выявлен факт мошенничества бывшим генеральным директором РГУ "Сайрам-Угамский" государственный национальный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира.

"Он подозревается в том, что, используя свое служебное положение, обманным путем под предлогом передачи денег вышестоящему руководству получил от своих заместителей деньги в сумме 460 тыс. тенге и $800. В настоящее время подозреваемый в инкриминируемом ему деянии свою вину полностью признал. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.





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