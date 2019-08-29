В Казахстане расширен круг лиц, подпадающих под налоговую амнистию МСБ

Алматы. 28 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане расширен круг лиц, подпадающих под налоговую амнистию малого и среднего бизнеса (МСБ), передает Kazakhstan Today.





"Учитывая обращения, поступающие от налогоплательщиков, в том числе в ходе проведенных семинаров с налогоплательщиками, Комитет государственных доходов МФ РК провел работу по расширению круга лиц, подпадающих под налоговую амнистию", - сообщили в пресс-службе КГД.

В частности, внесены дополнения в приказ министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении Правил ведения лицевых счетов" (дополнения введены в действие с 26 августа 2019 года), предусматривающие распространение налоговой амнистии следующим лицам:

1. Налогоплательщикам, у которых по состоянию на 1 октября 2018 года отсутствовала недоимка, в связи с тем что начисленные по акту проверки суммы находились на стадии обжаловании;

2. Налогоплательщикам, у которых по состоянию на 1 октября 2018 года отсутствовала недоимка, в связи с тем что не наступил срок исполнения уведомления о результатах проверки (30 рабочих дней);

3. Налогоплательщикам, у которых недоимка образовалась после 1 октября 2018 года в связи с представлением ДФНО за предыдущие налоговые периоды.

По первой и второй категориям налогоплательщиков под налоговую амнистию теперь подпадают лица, в отношении которых проведены налоговые проверки, однако данные налогоплательщики не имели налоговую задолженность на 1 октября 2018 года, в связи с тем что по уведомлению о результатах налоговой проверки не наступили сроки уплаты или налогоплательщиком обжаловались результаты проверки.

На момент разработки дополнений в правила, количество таких налогоплательщиков составляло 746, по которым всего начислено 161,9 млрд тенге (налоги - 122,6 млрд тенге, пени - 39,3 млрд тенге, штрафы - 0,1 млрд тенге).

Таким образом, при условии уплаты основного долга на сумму 122,6 млрд тенге подлежат списанию пени на сумму 39,3 млрд тенге и штрафы на сумму 0,1 млрд тенге (по предварительным данным).

Третья категория налогоплательщиков, подпадающих под налоговую амнистию, - это налогоплательщики, которые представили дополнительные формы налоговой отчётности за периоды до 1 октября 2018 года и не уплатили сумму пени до 1 июля 2019 года.

Таким образом, в случае уплаты налогоплательщиком до конца текущего года сумм начисленной по дополнительной форме налоговой отчетности, такой налогоплательщик вправе воспользоваться налоговой амнистией.

Напомним, по поручению Первого Президента Республики Казахстан в стране проводится налоговая амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса по списанию пеней и штрафов при условии погашения основной суммы налога.

Условием применения налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса является наличие у налогоплательщика недоимки по состоянию на 1 октября 2018 года и уплата указанной суммы недоимки до конца 2019 года.

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