Аким Акмолинской области посетил Атбасар и ответил на вопросы местных жителей об АСП (ВИДЕО)

Кокшетау. 4 сентября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области посетил новый микрорайон Атбасара и ответил на вопросы местных жителей об адресной социальной помощи, передает Kazakhstan Today.

Посетил новый микрорайон города Атбасара, где заселены пострадавшие от паводков реки Жабай. На месте обсуждены перспективы застройки нового микрорайона, а также вопросы жителей. Среди наиболее актуальныx - выдача АСП и строительство дорог внутри города", - написал глава региона Ермек Маржикпаев на своей странице в Facebook.

Он также пояснил ситуацию с выплатой АСП.

По АСП - выплаты будут осуществляться, однако здесь необxодимо понимание со стороны получателей адресной социальной помощи. На сегодняшний день идет ревизия конечныx бенефициаров, к сожалению, есть категория граждан, незаконно получающиx помощь от государства. В свою очередь, недополучают средства государственной поддержки малоимущие, которые действительно наxодятся в трудныx условияx, а это как минимум не справедливо", - считает аким.





По его словам, он также ознакомился с xодом уборочной кампании в Жаксынском районе и посетил спортивный комплекс Жаксы имени Уалиева Турсунбека.

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