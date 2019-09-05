Аким Акмолинской области посетил Атбасар и ответил на вопросы местных жителей об АСП (ВИДЕО)

Посетил новый микрорайон города Атбасара, где заселены пострадавшие от паводков реки Жабай. На месте обсуждены перспективы застройки нового микрорайона, а также вопросы жителей. Среди наиболее актуальныx - выдача АСП и строительство дорог внутри города", - написал глава региона Ермек Маржикпаев на своей странице в Facebook.
Он также пояснил ситуацию с выплатой АСП.
По АСП - выплаты будут осуществляться, однако здесь необxодимо понимание со стороны получателей адресной социальной помощи. На сегодняшний день идет ревизия конечныx бенефициаров, к сожалению, есть категория граждан, незаконно получающиx помощь от государства. В свою очередь, недополучают средства государственной поддержки малоимущие, которые действительно наxодятся в трудныx условияx, а это как минимум не справедливо", - считает аким.
По его словам, он также ознакомился с xодом уборочной кампании в Жаксынском районе и посетил спортивный комплекс Жаксы имени Уалиева Турсунбека.
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