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Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Четыре участника несанкционированного митинга в столице привлечены к административной ответственности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов, "запрещенной в Казахстане экстремистской организацией 21 сентября были распространены призывы к проведению несанкционированных акций . Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные лица поддались на провокационные призывы, стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан".

В связи с этим органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка.

Участники несанкционированного митинга, нарушавшие общественный порядок, дестабилизировавшие движение транспорта, а также оказывавшие неповинование и сопротивление сотрудникам полиции, были доставлены в подразделения полиции. Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись. Всего по городу Нур-Султану было доставлено порядка 50 нарушителей, из них четверо привлечены к административной ответственности. Остальные после проведения профилактической беседы были отпущены домой", - отметил Саденов.





Он прокомментировал распространяемое в соцсетях видео с задержанием молодой горожанки.

По факту распространяемого в социальных сетях видео о задержании якобы несовершеннолетней девочки заявляю, что она 2000 года рождения и ей 19 лет. Установлено, что девушка неоднократно принимала участие в подобных нарушениях общественного порядка. Во время незаконной акции, несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить участие в несанкционированном митинге, она продолжала и, более того, провоцировала сотрудников правоохранительных органов на проявление агрессии. В связи с этим она была задержана с другими правонарушителями. После профилактической беседы была отпущена", - проинформировал глава столичного департамента полиции.

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