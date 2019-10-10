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Нигматулин отчитал МОН за волокиту, помешавшую реализовать проект "Жас маман"

09.10.2019, 13:42 7480
Нигматулин отчитал МОН за волокиту, помешавшую реализовать проект "Жас маман"
Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса спикер палаты Нурлан Нигматулин поднял вопрос повышения ответственности за выполнение программ, на которые выделяются средства из госбюджета, передает Kazakhstan Today. 
 
В ходе обсуждения поправок в закон "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы" депутаты поинтересовались ходом выполнения проекта "Жас маман", направленного на модернизацию колледжей и вузов по наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов. 
 
Выяснилось, что предусматривается сокращение средств по проекту, поскольку вовремя не утверждены Правила, определяющие порядок его реализации, сообщает пресс-служба мажилиса. 
 
 
Председатель мажилиса акцентировал внимание на длительных процедурах подготовки и согласования, в результате чего порядок реализации программы утвержден соответствующим приказом Министерства образования и науки только в сентябре. 
 

Вызывает возмущение сама причина неисполнения - это банальная волокита при разработке и согласовании порядка реализации программы. Получается, почти 9 месяцев ушло на согласование одного документа. За это время женщина успевает выносить ребёнка! А вы один приказ "родить" не можете. Считаю, что это яркий пример бюрократической волокиты при реализации важнейшей программы, затрагивающей интересы молодых людей. "Год молодёжи" уже подходит к концу, а вы только проснулись", - сказал Нурлан Нигматулин. 

 
 
Нигматулин также поднял вопрос повышения ответственности государственных служащих. 
 

Наведите порядок, разберитесь, кто у вас в министерстве был ответственным за разработку и прохождение приказа в государственных органах. И если они являются членами партии "Nur Otan", мы, в свою очередь, обратимся к руководству партии от имени парламентской фракции с предложением о персональной ответственности этих лиц. Нельзя просто соглашаться и прощать чью-то бездеятельность и безответственность, особенно, когда речь идёт о поручениях руководства партии и страны. Это касается всех государственных органов", - подчеркнул Нурлан Нигматулин. 

 

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