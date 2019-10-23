Глава Минюста прокомментировал указ президента РК о расширении полномочий Елбасы в части кадровой политики

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Указ президента РК о расширении полномочий Елбасы в части кадровой политики прокомментировал министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент агентства.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указом "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента Республики Казахстан" от 9 октября 2019 года расширил полномочия Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в части проведения кадровой политики. Согласно внесенным изменениям, кандидаты, рекомендуемые (рассматриваемые) к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, а также госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, подлежат согласованию с председателем Совета безопасности РК.

Я бы не стал драматизировать эту ситуацию. Все нормы по этому вопросу приняты во время принятия закона о Совете безопасности. Сейчас подписан Указ президента, он более четко регламентирует все процедуры, а само по себе решение о том, что согласованию подлежат определенные должности, уже принято парламентом, подписано президентом", - сказал глава Минюста в беседе с журналистами.

Он добавил, что не считает принятый документ проявлением двоевластия в стране, отметив, что во многих странах назначения на важнейшие политические должности согласуются с теми или иными органами.

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