Токаев провел совещание с правоохранительными органами

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием руководства администрации президента, секретаря Совета безопасности, руководителей Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, Министерства внутренних дел, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы общественно-политической ситуации в стране, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность укрепления правопорядка и законности в стране в целях обеспечения прав всех казахстанцев.

Президент считает необходимым активизацию работы по разъяснению национального законодательства и повышению правовой грамотности граждан", - заключили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства