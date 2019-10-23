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Токаев провел совещание с правоохранительными органами

22.10.2019, 19:59 8560
Токаев провел совещание с правоохранительными органами
Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием руководства администрации президента, секретаря Совета безопасности, руководителей Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, Министерства внутренних дел, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы общественно-политической ситуации в стране, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность укрепления правопорядка и законности в стране в целях обеспечения прав всех казахстанцев.
 

Президент считает необходимым активизацию работы по разъяснению национального законодательства и повышению правовой грамотности граждан", - заключили в пресс-службе.

 
Ранее президент Казахстана дал поручение усилить контроль над внутренними миграционными процессами.
 

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