Токаев провел совещание с правоохранительными органами

В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы общественно-политической ситуации в стране, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность укрепления правопорядка и законности в стране в целях обеспечения прав всех казахстанцев.
Президент считает необходимым активизацию работы по разъяснению национального законодательства и повышению правовой грамотности граждан", - заключили в пресс-службе.
Ранее президент Казахстана дал поручение усилить контроль над внутренними миграционными процессами.
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