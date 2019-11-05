Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам регулирования АПК

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса", передает Kazakhstan Today.

Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса. Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, изменения в законодательство предусматривают нормы по защите и карантину растений, обеспечению ветеринарной безопасности, водообеспечению, сохранению и развитию растительного и животного мира. В целях развития агарной науки, совершенствования системы подготовки кадров в области сельского хозяйства, предлагается обязательная отработка выпускников, поступивших в пределах квоты по сельскохозяйственным специальностям, в соответствующих организациях в сельской местности. Также вносятся поправки в систему страхования в сельском хозяйстве и внедряются новые финансовые инструменты.

Законом предлагается разграничение ответственности за проведение фитосанитарных и карантинных мероприятий между государством и сельхозтоваропроизводителями. За государством сохраняется ответственность за проведение мероприятий против вредителей, болезней сорняков, представляющих высокий санитарный риск, а также мероприятий против карантинных сорняков на землях государственного запаса. За сельхозтоваропроизводителями закреплена ответственность за проведение обработок против оставшихся вредителей и болезней. При этом предусмотрено субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей на закуп пестицидов для проведения фитосанитарных и карантинных мероприятий.

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