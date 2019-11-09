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В Алматы увеличивается доля переведенных в цифровой формат госуслуг

08.11.2019, 16:59 7642
Алматы. 8 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы увеличивается доля переведенных в цифровой формат госуслуг. В частности, за прошедшие девять месяцев текущего года 95% госуслуг оказаны в электронном формате, передает Kazakhstan Today.
 
В Алматы состоялся республиканский форум "Adaldyq Alany: новый формат взаимодействия общества и государства по противодействию коррупции", в котором принял участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, сообщила пресс-служба главы города.
 
На мероприятии с участием председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и представителя департамента глобальных коммуникаций ООН Властимила Самека, как сообщалось ранее, обсудили вопросы совершенствования деятельности по сокращению коррупционных проявлений и повышения прозрачности работы госорганов. 
 
В приветственном слове аким Алматы отметил, что одной из действенных мер предупреждения коррупционных проявлений является сокращение человеческого фактора при оказании госуслуг.
 

Алматы лидирует по уровню цифровой грамотности в стране, который достиг 82%. Кроме того, Алматы - единственный из городов Центральной Азии, вошедший в рейтинг ООН по развитию онлайн-услуг и занявший в нем 25-е место. В рамках концепции развития Smart City реализуются проекты в сферах обеспечения безопасности, ЖКХ, транспорта, образования и здравоохранения", - сказал Сагинтаев.

 
По его данным, за прошедшие девять месяцев текущего года 95% госуслуг оказаны в электронном формате, 80% всех госуслуг автоматизированы. 
 
Устойчивая обратная связь с жителями города обеспечивается благодаря работе портала Open Almaty. За два года обработано более 195 тыс. обращений, из которых 71% решены на месте. При этом проводится анализ поступающих запросов, на основе которых принимаются оперативные меры реагирования.
 
Вместе с тем два раза в месяц аким города, а также акимы районов, руководители управлений на еженедельной основе проводят личные приемы горожан. Также руководитель мегаполиса совершает личные объезды проблемных участков для ознакомления с ситуацией на месте и встречи в открытом формате с жителями районов. Таким образом реализуется концепция "слышащего государства", пояснили в акимате. 
 
В форуме также приняли участие акимы районов, руководители государственных и частных учреждений, представители общественных организаций и политических партий, профсоюзов, этнокультурных объединений, международных организаций, руководители региональных антикоррупционных проектных офисов Adaldyq Alany.
 

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