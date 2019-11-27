Президент подписал поправки в законодательство по вопросам оказания госуслуг

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам оказания государственных услуг, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг", направленный на совершенствование законодательства о государственных услугах. Текст закона публикуется в печати, сообщили в пресс-службе Акорды.

Законом дополняются компетенции государственных органов по оказанию новых государственных услуг в электронном формате. Уточняются процедуры оказания государственных услуг при назначении государственных социальных пособий, а также оптимизируются услуги государственной регистрации актов гражданского состояния, регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

Кроме того, оптимизированы порядок и сроки выдачи разрешений субъектам банковской деятельности, страховой деятельности, кредитным бюро, а также процесс оказания государственной услуги при регистрации выпуска акций.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства