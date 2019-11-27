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Президент подписал поправки в законодательство по вопросам оказания госуслуг

26.11.2019, 19:55 7426
Президент подписал поправки в законодательство по вопросам оказания госуслуг
Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам оказания государственных услуг, передает Kazakhstan Today.
 
Главой государства подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг", направленный на совершенствование законодательства о государственных услугах. Текст закона публикуется в печати, сообщили в пресс-службе Акорды.
 
Ранее сообщалось, что документ обеспечивает реализацию политики государства по упрощению получения госуслуг физическими и юридическими лицами. 
 
Законом дополняются компетенции государственных органов по оказанию новых государственных услуг в электронном формате. Уточняются процедуры оказания государственных услуг при назначении государственных социальных пособий, а также оптимизируются услуги государственной регистрации актов гражданского состояния, регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств. 
 
Кроме того, оптимизированы порядок и сроки выдачи разрешений субъектам банковской деятельности, страховой деятельности, кредитным бюро, а также процесс оказания государственной услуги при регистрации выпуска акций.
 

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