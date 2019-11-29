Нур-Султан. 28 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам госслужбы и противодействия коррупции, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции". Текст закона публикуется в печати", - сообщается на сайте Акорды.

Напомним, ранее документ был рассмотрен в парламенте . Он предусматривает упрощение конкурсных процедур для поступления на госслужбу, внеконкурсное назначение лиц, обучившихся по программам докторантуры в ведущих зарубежных вузах, а также имеющих опыт работы в международных организациях, уточнение мер по социальной защите государственных служащих.

Регламентируется деятельность уполномоченного органа по делам госслужбы по утверждению типовых квалификационных требований к должностям правоохранительных органов и по определению порядка обжалования результатов тестирования кандидатов на занятие административных государственных должностей и граждан, поступающих на правоохранительную службу.

Для обеспечения более эффективного использования профессионального потенциала при прохождении государственной службы уточнен механизм ротации политических и государственных служащих.

Восстанавливается институт научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, сообщала ранее пресс-служба сената.

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