В Казахстане установят запрет банкам начислять штрафы и пени за обслуживание по беззалоговым займам после 90 дней просрочки

Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - На заседании сената парламента рассмотрены в двух чтениях и приняты поправки в законодательство по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования, передает Kazakhstan Today.

Министр национальной экономики Руслан Даленов, который представил поправки, проинформировал, что законопроект разработан в реализацию отдельных поручений указов президента Республики Казахстан и направлен на решение вопросов по: переименованию города Астаны в город Нур-Султан; передаче местным бюджетам поступлений от корпоративного подоходного налога с малого и среднего бизнеса в рамках фискальной децентрализации; реорганизации в Службе государственной охраны Республики Казахстан и Службе внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" ; установлению запрета банкам второго уровня и микрофинансовым организациям начислять и требовать неустойку (штраф, пеня), комиссии и иные платежи за обслуживание по беззалоговым потребительским займам по истечению 90 дней просрочки; расширения компетенций городов республиканского значения и столицы; перераспределения функций управления образовательными учреждениями и бюджетного администрирования с районного на областной уровень, сообщила пресс-служба сената.

Также предлагается внесение изменения в закон "О государственной службе Республики Казахстан", согласно которому лица, зачисленные в молодежный кадровый резерв, могут занять административные государственные должности корпуса "А" и "Б" без проведения соответствующего отбора", - отметил сенатор Сергей Плотников.

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