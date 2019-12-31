В Минюсте рассказали о руководителях и учредителях компании Bek Air

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - В Министерстве юстиции рассказали о руководителях и учредителях компании Bek Air, передает Kazakhstan Today.

Согласно сведениям Национального реестра бизнес-идентификационных номеров ТОО "BEK AIR" зарегистрировано 12 мая 2011 года. Руководителем являлся Монахов Владимир Михайлович, учредителем - Жаркимбаев Сакен Токпаевич. 18 апреля 2017 года произведена перерегистрация в связи со сменой учредителя - Шуленбаев Дамир Маратович. Трижды произведена смена руководителя: 29 августа 2013 года - Жумасултанова Айгуль Файзуллаевна, 18 июля 2016 года - Жумасултанова Дина Нурлановна, 25 апреля 2019 года - Бияхметов Рустам Ильясович", - сообщила пресс-служба Минюста.

В ведомстве пояснили, что указанная информация опубликована в связи с тем, что в пресс-службу министерства поступило множество запросов средств массовой информации касательно учредителей авиакомпании ТОО "BEK AIR".

Согласно закону "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" сведения об аффилированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. При этом учредители и участники ТОО являются его аффилированными лицами", - добавили в Минюсте.

Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Для 12 человек рейс стал последним

Как рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в настоящее время рассматриваются три возможные причины происшествия : первая - ошибка экипажа, вторая - возможность технической неисправности самого борта, третья - работа навигационных служб.

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