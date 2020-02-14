Токаев потребовал жестко пресекать попытки распространения фейков и провокаций

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам информационной безопасности с руководителями ведомств и правоохранительных органов, передает Kazakhstan Today.

На совещании были рассмотрены вопросы профилактической и информационной работы в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области , сообщили в пресс-службе Акорды.

Президент Казахстана потребовал усилить работу в информационном пространстве, жестко пресекая любые попытки распространения ложной информации и провокаций", - отметили в пресс-службе.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению подобных событий в будущем.

Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 44 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Изначально сообщалось о 10 погибших. 11 февраля в селе Масанчи в здании Торгового центра, где в результате пожара обрушилась крыша, в ходе расчистки под завалами обнаружили обгоревшие человеческие останки

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