Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - В правительстве прокомментировали дефицит медицинских масок, передает Kazakhstan Today.

Производительность наших предприятий, пяти, - 170 тыс. медицинских масок в сутки. Ежемесячно эти предприятия производят 5 млн штук, есть возможность увеличить до 6,5 млн штук. По поручению премьер-министра совместно с Минздравом мы занимаемся обеспечением", - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Он отметил, что у данных предприятий сырье есть до конца года. "Только по одной компании вопрос был поднят. Поставщики из КНР попросили их взамен по давальческой схеме за сырье 50% отдавать медицинскими масками. Этот вопрос был решен. Сегодня состоится совещание с первыми руководителями этих компаний... Все эти вопросы у нас на контроле", - сказал Камалиев.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заверил, что "полный объем масок в Казахстане будет обеспечен".

Еще раз обращаюсь, если отсутствуют в отдельных аптеках, это не значит, что мы в Казахстане к этому не готовы", - сказал зампремьера.

Всем таможенным органом дано конкретное строгое поручение по запрету вывоза масок за пределы территории Казахстана. Такие попытки вывоза были - в первую очередь из Казахстана в КНР", - подчеркнул он.

Как сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов основная причина дефицита масок - это повышенное потребление населением. Также, по его словам, наблюдаются случаи перепродажи масок.

Компании вывозят маски, в том числе и наши производители. Поэтому для того, чтобы ограничить экспорт, мы с 20 февраля запретили экспорт масок", - сказал он.

Он отметил, что нет необходимости носить маски, если человек здоров. В первую очередь масками необходимо обеспечить медицинские организации, медицинский персонал, который круглосуточно контактирует с больными людьми.

Стоит отметить, что корреспондент агентства провел мониторинг ряда аптек в Ауэзовском, Бостандыкском, Алмалинском и Медеуском районах города Алматы. В мелких точках продаж сообщили, что масок нет. В Центральной аптеке, расположенной по адресу: Ауэзова, 175, предложили марлевые маски. В Центральной аптеке №2 (Назарбаева, 91) маски имеются в наличии, на руки выдают по 10 штук.

По данным корреспондента агентства, дефицит масок также наблюдается в аптеках других городов Казахстана, в частности, в Караганде.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства