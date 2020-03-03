В правительстве прокомментировали дефицит медицинских масок

Производительность наших предприятий, пяти, - 170 тыс. медицинских масок в сутки. Ежемесячно эти предприятия производят 5 млн штук, есть возможность увеличить до 6,5 млн штук. По поручению премьер-министра совместно с Минздравом мы занимаемся обеспечением", - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.
Он отметил, что у данных предприятий сырье есть до конца года. "Только по одной компании вопрос был поднят. Поставщики из КНР попросили их взамен по давальческой схеме за сырье 50% отдавать медицинскими масками. Этот вопрос был решен. Сегодня состоится совещание с первыми руководителями этих компаний... Все эти вопросы у нас на контроле", - сказал Камалиев.
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заверил, что "полный объем масок в Казахстане будет обеспечен".
Еще раз обращаюсь, если отсутствуют в отдельных аптеках, это не значит, что мы в Казахстане к этому не готовы", - сказал зампремьера.
Как сообщалось ранее, в Казахстане ввели запрет на вывоз за территорию республики медицинских средств индивидуальной защиты.
Всем таможенным органом дано конкретное строгое поручение по запрету вывоза масок за пределы территории Казахстана. Такие попытки вывоза были - в первую очередь из Казахстана в КНР", - подчеркнул он.
Как сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов основная причина дефицита масок - это повышенное потребление населением. Также, по его словам, наблюдаются случаи перепродажи масок.
Компании вывозят маски, в том числе и наши производители. Поэтому для того, чтобы ограничить экспорт, мы с 20 февраля запретили экспорт масок", - сказал он.
Он отметил, что нет необходимости носить маски, если человек здоров. В первую очередь масками необходимо обеспечить медицинские организации, медицинский персонал, который круглосуточно контактирует с больными людьми.
Стоит отметить, что корреспондент агентства провел мониторинг ряда аптек в Ауэзовском, Бостандыкском, Алмалинском и Медеуском районах города Алматы. В мелких точках продаж сообщили, что масок нет. В Центральной аптеке, расположенной по адресу: Ауэзова, 175, предложили марлевые маски. В Центральной аптеке №2 (Назарбаева, 91) маски имеются в наличии, на руки выдают по 10 штук.
По данным корреспондента агентства, дефицит масок также наблюдается в аптеках других городов Казахстана, в частности, в Караганде.
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