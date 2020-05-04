Правительство поможет туркестанским аграриям реализовать урожай капусты и выделит им 1,6 млрд тенге

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - Под руководством заместителя премьер-министра РК Романа Скляра прошло селекторное совещание по вопросу оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Акиматам регионов поручено закупить капусту в Туркестанской области. По итогам совещания было принято решение о выделении из резерва правительства 1,6 млрд тенге на кредитование пострадавших фермеров для проведения весенних полевых работ второго сева", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Кроме того, акиматам областей, городов Нур-Султана и Алматы, поручено использовать денежные средства на счетах социально-предпринимательских корпораций для закупа раннеспелой капусты у фермеров Туркестанской области.

Сбор основного урожая раннеспелой капусты в Туркестанской области начался 10 апреля и продолжится в течение мая. Ожидается, что фермеры снимут с полей около 300 тыс. тонн продукции.

В условиях чрезвычайного положения сельхозтоваропроизводители региона столкнулись с проблемами сбыта выращенной продукции. Аграрии рассчитывали реализовать капусту в страны СНГ, однако спрос на овощи упал из-за закрытия магазинов, рынков и точек общепита. В этой связи премьер-министр РК Аскар Мамин дал поручение оказать поддержку пострадавшим фермерам", - напомнили в пресс-службе.

Ранее о ситуации с пропадающим урожаем в Туркестанской области высказалась Дарига Назарбаева, на тот момент бывшая председателем сената. "Весь мир тревожно обсуждает высочайшую вероятность голода во многих странах, а мы не знаем, что делать с выращенным урожаем. Считаю, что эту ситуацию должны взять на особый контроль маслихаты и ревизионные комиссии. Просьба большая к депутатам маслихатов - провести инвентаризацию всех государственных и частных хранилищ, складов на предмет их загруженности", - заявила она.

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