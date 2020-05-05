Развитые страны распределяют очередь за вакцинами против коронавируса - Биртанов

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации, передает Kazakhstan Today.





Пока у нас некоторые "товарищи" митингуют о необходимости отмены всеобщей вакцинации, развитые страны уже распределяют очередь за вакцинами против коронавирусной пандемии для своих народов. Похоже уже все распределили", - написал глава Минздрава в Facebook .





Министр не исключает, что следующим летом во всех европейских странах будут таблички "непривитым от COVID-19 вход воспрещен".





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