Мамин провел первое заседание Госкомиссии по восстановлению экономического роста

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Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина проведено первое заседание Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте РК, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр отметил, что главной задачей Госкомиссии является формирование проекта стратегического плана развития Казахстана до 2025 года в новой редакции, который будет внесен на рассмотрение президента РК до 1 августа текущего года", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

В документе будут определены ориентиры нового экономического курса страны на среднесрочный период, в том числе принципиально новые подходы к проведению институциональных и структурных реформ в экономике с учетом изменений во внешнеэкономической конъюнктуре.

Стратегический план станет ответом на новую экономическую реальность. Нам необходимо разработать и принять меры по формированию новой структуры экономики Казахстана с максимальным использованием конкурентных преимуществ страны", - сказал Мамин.

Он также отметил важность принятия кардинальных мер по повышению самодостаточности экономики с фокусом господдержки на наращивании потенциала отечественного производства, обеспечения полной продовольственной безопасности и становления РК в качестве мирового продуктового хаба, активного наращивания экспортного потенциала и встраивания в глобальные цепочки создания стоимости, таргетированного привлечения качественных инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, а также цифровизации всех сфер жизнедеятельности.

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