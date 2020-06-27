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В Минздраве опровергли информацию об угрозах министра в адрес врачей за негатив в соцсетях

26.06.2020, 21:45 8371
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Ранее в соцсетях и месседжерах появилась информация о том, что новый министр здравоохранения Алексей Цой провел селекторное совещание, в котором отругал и угрожал уволить главных врачей и руководителей учреждений здравоохранения за негатив в социальных сетях, передает Kazakhstan Today. 
 
Министерство здравоохранения распространило официальное заявление о том, что эта информация не соответствует действительности.
 

Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Всю достоверную информацию вы можете получить на официальном сайте и на страницах социальных сетей Министерства здравоохранения РК", - говорится в сообщении Минздрава. 

 
Также в ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации).
 

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