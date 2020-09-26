Токаев посетил общественное пространство Алмалы на площади Республики

Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - В ходе рабочей поездки в Алматы глава государства осмотрел реконструированное общественное пространство Алмалы на площади Республики, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , обновленная территория визуально поделена на несколько зон: детскую и культурно-развлекательную.

На площади расположены скульптуры казахстанских художников, проведено масштабное озеленение, высажены деревья, кустарники и цветы. С учетом истории и культуры города для гостей и горожан предусматривается организация досуга и проведение различных культурно-просветительских мероприятий.

Реконструкцию подземного торгово-развлекательного центра "Алмалы" планируется завершить в 2021 году.

Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил заводы по производству легковых автомобилей и энергоэффективных архитектурных фасадов. В ходе визита в новый филиал Городской клинической инфекционной больницы имени И. Жекеновой президент призвал готовиться ко второй волне коронавируса.

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